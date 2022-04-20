艾尔登法环1.04版巨剑流怎么玩 1.04版巨剑流怎么配装

2022-04-21 09:18:59 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.04版已经更新，新版本中的巨剑都得到了加强，下面就为大家分享艾尔登法环1.04版巨剑流攻略。

艾尔登法环1.04版巨剑流攻略

首先关于质变。经过我自己用巨剑的测试。

双B补正的优质质变只有在力敏都在65左右的时候，才会超过厚重A补正，而且考虑到已经快接近曲线阈值了，所以如果点数比较紧张的话是不推荐优质质变的，当然满级大水桶肯定还是要优质的。

我的加点和配装思路是基于狮子斩等战技的强化。

我测试了一下，祷告护符的面板是会影响到BUFF的加成的(比如黄金树立誓)，这个测试也容易，多周目的话随便拿一个+0和+25或+10的护符对比一下就能看出明显差距了，根据测试对象的不同面板要差好几百。

维克雷的这个祷告所以也是测试了下。

我目前的测试环境是厚重质变巨剑+25，人物68力量80信仰，龙徽大盾+胡歌护符+雷对蝎+龙王呼符。

BUFF祷告为维克雷+黄金树立誓+火焰赐予力量(以下简称内潜)。

双持的最终面板是1530，是我目前自己测试的极限面板了。

当然缺点也很明显，雷抗是负数，亚坦高原怕是要成高危地带了。

而且因为带着龙王呼符，雷附魔和黄金树立誓的持续时间都非常长，基本可以常驻了，内潜的话其实我是比较纠结的，因为冲突的效果太多了，而且内潜时间还是短，不过考虑到狮子斩目前的强势倒是可以考虑，一直无限复读狮子斩就完事了。