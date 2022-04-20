艾尔登法环1.04指纹石盾有什么改动 1.04指纹石盾属性有什么变化

2022-04-21 09:17:00 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.04版本更新了，新版本有不少装备道具都得到了改动，那么艾尔登法环1.04指纹石盾有哪些调整？一起来看看吧。

艾尔登法环1.04指纹石盾改动介绍

简单观察了下面板属性在这次调整后的变化：

指纹石盾+25 并佩戴大盾护符，此时面板防御强度为90

指纹石盾+25 且未佩戴大盾护符，此时面板防御强度仍为90

指纹石盾+0的情况下，是否佩戴大盾护符，面板防御强度均为81;以黄铜盾做测试，大盾护符也不影响面板的防御强度。

实战中，指纹石盾+25并佩戴大盾护符的情况下，确实会消耗精力了。

关卡前哨靶场中，葛瑞克士兵的一击重戳攻击。

我并没有观察佩戴大盾护符具体能减少多少精力损耗，但这个套路中，精力消耗从无到有，是一种质变，大盾护符倒了;而指纹石盾强满后90点的防御强度依然坚挺。这里我朋友脑补了一下：高周目下，BOSS攻击倍率提升，无脑顿戳可能会破防带走;而低周目下，指纹石盾应该仍然可以安心地处理大多数情况。