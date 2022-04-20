艾尔登法环1.04版雷信仰祷告怎么选 哪些雷祷告好用

2022-04-21 09:14:01 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.04中有不少祷告得到了加强，伤害和释放速度都得到了提升，下面就为大家分享艾尔登法环1.04版雷信仰祷告选择。

艾尔登法环1.04版雷信仰祷告选择

新版本之后雷祷告加强后属实舒服，祷告释放顺序如图，首先说好我是三周目测得，51信仰81感应的龙飨印记，熔炉角甚至直接顶翻下水道肥仔恶兆，然后接弗尔桑克斯的雷枪，直接能电出肥仔处决，再接古龙雷枪电飞，岩石几下收尾。对群就诱敌幻影蓄力古龙雷击切记要锁定敌人蓄力，体验下来确实很爽，虽然新版本特大武器和狮子斩起飞，但是跳劈我玩得太久了，玩点信仰确实体验不错，主要这作祷告和法术确实很帅。

岩石原先没怎么用，才发现能连发，打断能力也不错。

我洗个点看下99信仰和99感和99信仰的碎石印记哪个更好：

熔炉角一下1500，双雷枪3000+，99信仰99感应，就雷对蝎和群布。

玩久了当然也有缺点，有点依靠幻影造个输出环境，熔炉角顶飞敌人后双雷枪敌人起身可能会挨打。

龙印记好像被削弱了，但99感99信还是410多法强。