艾尔登法环猩红腐败流怎么玩 老头环猩红腐败六周末配装

艾尔登法环猩红腐败是游戏中可怕的致命drbuff，一旦异常状态槽满了就会快速流血，下面就为大家分享艾尔登法环猩红腐败流玩法。
猩红腐败是一种特殊的异常状态，且非常致命，被猩红腐败感染后会快速掉血，如果当前血量不高，那么可能会当场死亡。玩家也可以利用这一点来搭配装备、护符和技能等，利用猩红腐败和敌人/BOSS战斗。
敌人在感染了猩红腐败后，就会在短时间在持续掉血(和中毒类似)，时间拖得越久受到的伤害就越高。就算敌人运气好能够抗住猩红腐败的影响，最后也会进入残血状态，这时候就可以更加轻松地击败它们了。
加点需求
①生命力60：成功令敌人感染猩红腐败后，在等待敌人死亡时，我们同样需要和敌人周旋，因此推荐将生命力加到60点，提高自身血量，能抗更多伤害，容错率也更高，然后慢慢和敌人耗就行。
②感应63：感应是此Build的核心属性，将其加到60点左右即可，这样一来出血、腐败等负面状态造成的影响会更强，同时还能加快魔法/祷告的使用效率。
③集中力20：加一些集中力，提升法力值。
④耐力25：耐力越高，就能穿戴更重的盔甲，增加防御性的同时还能提升存活率。
⑤其他属性：力气12、灵巧20、智力9、信仰15。
武器推荐-蚁刺细剑
蚁刺细剑是这套搭配的核心。这把武器自带猩红腐败效果，砍中敌人就能持续累积猩红腐败量表。而且蚁刺细剑的攻速比其他的细剑要快一点，因此在相同的时间内，这把武器能够造成更高的伤害病累积更多的猩红腐败值。
蚁刺细剑的战技栏是空的，我们可以将自己喜欢的战技添加到武器上，进一步提升其攻击力。这把武器的用途非常广泛，搭配不同的战灰也会有不同的效果，在需要的时候随时更换战灰即可。这里推荐两个战灰：①【战灰：猎犬步法】自带位移和无敌帧，可避开很多麻烦;②【战灰：连击】可以打出高连击，并加快累积猩红腐败量表。
在能力加成上，提升其感应属性，将感应的占比提升到B(其他属性会被压缩成D或E)。
除此之外，还可以在这把武器上涂抹各种油脂或为其添加各种Buff，用这种方法也可以进一步提升伤害。
感应属性也可以加强出血效果，但需要注意的是，如果武器不带出血状态，那么即时感应再高也无法为出血提供加成。
祷告推荐
①腐败吐息：这个祷告的伤害很高，而且也能快速累积猩红腐败量表。和一大群敌人战斗时，最好还是使用祷告，和敌人单挑时再用蚁刺细剑效果更好。
②血焰刀刃：在右手武器缠绕血焰，命中后会对敌人造成外伤害并附加出血效果，攻击次数越多造成的伤害就越高。
③毒刃：使用此祷告后，蚁刺细剑就能同时造成猩红腐败+毒两种异常效果，搭配下方的推荐护符还能提升自身攻击力。
注：使用祷告需要一定的信仰值，在加点时要注意。
护符推荐
①腐败眷属的欢愉：必带，佩戴此护符后，如果周围人陷入中毒或猩红腐败状态，那么就会提升佩戴者的攻击力。武器+祷告+护符就可以将猩红腐败的效果提升至最大，而且我们在战斗时会经常令敌人陷入猩红腐败效果，因此穿戴这个护符就相当于获得了一项永久性Buff。
②黄金树的恩惠：能够提升血量、精力、耐力和装备负荷。
③龙徽大盾护符：能够提升防御强度。
④珍珠龙徽护符：能够提升物理减伤率。
⑤绿龟护符：能够提升精力恢复速度。
⑥带翼剑徽章：攻击越是连续，就越能提升攻击力(蚁刺细剑的攻速很快，搭配这个护符也非常好用)。
防具推荐-蘑菇王冠
蘑菇王冠是必带的，这件头盔的效果为：当周围人物陷入异常状态中毒、猩红腐败时，能提升攻击力。而且这一效果和护符【腐败眷属的欢愉】是可以叠加的，只要周围有陷入这两种异常状态的敌人，那么Buff叠起来就可以极大地提升攻击力。
其他部位的防具以防御和平衡为主，在不超重的情况下保证存活率即可。
露滴推荐
①铅化硬露滴：暂时提升强韧度，能够承受更多攻击，避免失去平衡。
②信仰瘤结晶露滴：暂时提升信仰，增强祷告威力。
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