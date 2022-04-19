艾尔登法环侍王骑士的决心怎么获得 老头环侍王骑士的决心在哪

2022-04-20 09:49:14 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环侍王骑士的决心是游戏中的战灰之一，强度非常不错但是获取方式比较难，下面就为大家分享艾尔登法环侍王骑士的决心获取位置。

艾尔登法环侍王骑士的决心获取位置

火山官邸 刚进去官邸的时候，上阶梯后右手边有个门是开不了的，这个战灰就在开门后一直走到一个房间可以拿到，要先到 艾格蕾教堂 赐福点 去问npc要钥匙 先在官邸大厅右手边的5个门开右边的第一个门 进去有暗道 一路探索 到解锁 艾格蕾教堂 赐福点 在教堂有个电梯上去 出来到教堂后方 跳下附近岩浆的石头路上，一路走跳窗子里面又回到城堡里 继续一直往前走又看到一个很大的厅子，厅子直走会看到一个球头怪和蛇怪 往前有个小门后面是传送门可以传到亵渎君王拉卡德boss的地方，往大厅子后面二楼的小门进去可以看到几个方形笼子一个位置比一个低，一直往下跳，跳到最底下有个门打开就可以拿到 侍王骑士的决心 战灰了。