艾尔登法环魔石剑钥匙怎么获得 老头环被封印的门怎么开

2022-04-19 09:48:10 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环在部分场景中有被黑雾封印的门，需要玩家使用石剑钥匙才能解锁，那么艾尔登法环石剑钥匙在哪？一起来看看吧。

艾尔登法环石剑钥匙获取位置

每找到1个【魔石剑钥匙】都可以解除任意一个钟楼的封印，同时激活传送门，玩家可在任意时刻使用传送门。下方将按从低到高的顺序列出3个传送门。

魔石剑钥匙就在湖之利耶尼亚的四钟楼区域。远处山丘上的第四座塔下方有一个宝箱，打开即可获得1个【魔石剑钥匙】，拿到后可以解开任意一道钟楼封印。