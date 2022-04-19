吸血鬼幸存者隐藏角色怎么解锁 隐藏角色怎么用文件修改

2022-04-19 09:45:04 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者游戏中有不少隐藏角色可以解锁，但是这些角色的解锁要求比较苛刻，下面就为大家分享吸血鬼幸存者隐藏角色解锁方法。

吸血鬼幸存者隐藏角色解锁方法

游戏版本0.5.0。首先我们打开游戏的文件位置，点击齿轮打开属性，浏览本地文件，然后依次打开文件夹resources/app/.webpack/renderer就到了我们需要的位置。

找到文件，右键用记事本打开

第一个是红幽灵 键盘 ctrl+F 搜索 toastie;

找到前面的hidden 删除感叹号;

找到后面的isBougth 删除感叹号;

保存文件;

打开游戏，这时就能看见红幽灵。

第二个 红死神;

还是这个文件，键盘ctrl+F 找 red death;

找到前面的hidden 删除感叹号;

找到后面的isBought 删除感叹号;

保存文件;

打开游戏就能看见红死神。

第三个是破碎死神，这个有些麻烦。这次我们打开另一个文件，如图标记成蓝色的。右键用记事本打开。

将鼠标点击文件空白处;

键盘 ctrl+A 选中文件全部内容;

键盘 ctrl+C 复制;

此时不要关闭记事本。

去网上搜索sha256在线加密;

将复制的内容输入上面的框中;

下面会自动生成一串文字 如图所示;

复制;

你们搜找到的可能和我的不一样，但是能用就行。

最后我们将之前的那串文字输入到记事本中;

文件的最后面的引号里;

如图所示;

保存文件;

最后打开游戏打开游戏;

打开右上角选项;

点击下面的恢复备份 点击确认。

在解锁破碎死神的时候我们会失败，一般是最后一步，恢复备份确认时会卡住，或者没有解锁成功。这时我们去打开修改过的文件会发现文件被复原了。

我的解决方法是，在保存文件后，将这个改好的文件复制一份到桌面或者其他文件夹。再替换原来的文件，打开游戏恢复备份，我的就解锁。

文件改坏了也没有问题，我们可以通过验证游戏的文件的完整性进行复原，回到第一步齿轮，然后本地文件就能看见了。