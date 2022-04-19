艾尔登法环大朵墓地铃兰怎么获得 老头环大朵墓地铃兰在哪

2022-04-19 09:42:52 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环大朵墓地铃兰是游戏中非常重要的道具，能将手中的骨灰强化到+10，下面就为大家分享艾尔登法环大朵墓地铃兰获取位置。

艾尔登法环大朵墓地铃兰获取位置

大朵墓地铃兰1

前往巨人山顶南边的“巨人战争的英雄墓地”，搭乘升降梯下来后激活赐福，然后继续探索。沿着地牢的主干道走，遇到巨魔后，从前边的桥上跳下去，可以遇到下图所示的敌人，把它击败后就能拿到1个【大朵墓地铃兰】。

大朵墓地铃兰2-3

前往化圣雪原，来到雪原东边找到“化圣雪原地下墓地”。击败深处的BOSS「腐败守墓斗士」后可以获得2个【大朵墓地铃兰】。

大朵墓地铃兰4

前往逐渐破碎的法姆·亚兹拉，从赐福“渐毁野兽墓(深处)”出发，从左边出去，跳到屋顶上，然后再进入右边的房间，在里面的一个壁龛里可以拿到1个【大朵墓地铃兰】。

注：这片区域内的敌人很强，在探索地图时要谨慎一些。

大朵墓地铃兰5

前往逐渐破碎的法姆·亚兹拉，从赐福“龙教堂”出发，转身向后看，对面有一个漂浮的平台，直接跳过去落到楼梯上。动作一定要快准狠，否则可能会摔死。

右拐来到阳台，跳到左边的柱子上，然后往上爬，往前走就可以在祭坛上拿到1个【大朵墓地铃兰】。拿到之后，附近会生成很多骷髅兵，打不过就赶紧跑。

大朵墓地铃兰6

前往圣树艾布雷菲尔，从赐福“排水通道”出发往回走，穿过一片腐败湖之后就能找到最后1个【大朵墓地铃兰】。进入腐败湖后会受到猩红腐败的影响，因此不要久留，拿了赶紧走。另外，如果是第一次来到这里，那么湖里还会出现一个「腐败树灵」。

注：圣树是本作难度较高的几个区域之一(探索至这里时应该已经接近游戏尾声了)，这里的敌人强度、出现的密度都很高，所以在探索圣树时要谨慎一些。