吸血鬼幸存者金币数量怎么改 金币在哪里修改

吸血鬼幸存者金币是游戏中重要的资源，可以用来解锁角色或道具，下面就为大家分享吸血鬼幸存者金币修改方法。
①右键steam列表里的游戏，点属性。
②浏览本地文件
③依次进入resources→app→.webpack→renderer
④右键main.bundle文件，复制下来方便放桌面，防患于未然。
⑤右键main.bundle文件(不是右键你复制的那个)，然后用记事本打开。
⑤查找文件：GREED
从这里开始注意，大多数教程是说找到第三个GREED，也就是看到：greed':0x1之后，把0x1改成0x99999
但是我是找到了第五个GREED，才看到greed':0x1，然后再改的。
总之改之前，看你找到的：greed':0x1上面两三行，有没有这一串：charName':'Antonio','surname':'Belpaese','textureName
(主要是看有没有Antonio，因为这个就是你改的人物，鞭子安东尼)
改完之后保存，进游戏，选取第一个人物安东尼，看看贪婪属性是不是到了几千万。
如果是的话，进游戏，吃到一个金币后退出再看背包。
不成功的话，那就把你刚才改完的main.bundle文件替换成你之前的备份的，就当之前一切没发生过。
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