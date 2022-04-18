吸血鬼幸存者奶牛场怎么冲级 奶牛场人物选什么

2022-04-19 09:23:13 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者奶牛场是游戏中难度较大的关卡，随着时间的增加难度也会逐渐增加，下面就为大家分享吸血鬼幸存者奶牛场冲级攻略。

吸血鬼幸存者奶牛场冲级攻略

人物

人物选择猫巫女，主要看中其每级提升1%弹速的天赋，弹速是短绒全屏的关键属性，到后期能提供200%以上的弹速，加成非常巨大。

武器

猫巫女自带的猫咪，由于前期拉跨，养成缓慢，成型后的攻击方式也是偏向防守，在会与其他道具抢占养成资源的情况下，我在一开始就花费1个ban位将它取缔。

圣水，与吸引器配合进化后成为短绒，主要输出，可以通过弹速、持续时间、移动速度、范围等属性进行加成，复制器也对其生效，非常强大。加成后巨大的范围能把屏幕外怪物的刷新点涵盖在内，从而达成匪夷所思的超高刷怪效率。

五芒星，与王冠配合后进化为月亮，重要辅助，可以以33秒左右的周期全地图吸引经验石，方便及时提升人物等级并触发天赋提高弹速，弹速又提高短绒性能以增加刷怪效率，滚雪球式变强。

法力之歌，配合诅咒骷髅进化为曼纳加，作为短绒成型前的主要输出，在前15分钟表现非常好，巨大的aoe范围以及强大的清杂能力，开局必备。

闪电戒指、符文，分别配合复制器与护甲进化，次要输出，可以攻击到屏幕外的敌人，聊胜于无，缺少了这俩的输出，最终等级可能会降低2级左右。

被动

超级奶牛场地图自带吸引器、翅膀、烛台、护甲四个被动道具，在拿满6个被动后再拿地图上的被动道具可以突破6个的上限，因此最终可以拿到10个被动道具。

自选的6个被动选择：王冠(提升经验)，诅咒骷髅(增加怪物数量与波次，变相增加经验)，复制器(增加2个弹道，对短绒来说就是地面上能多铺两层水)，空白之书(减少武器的cd，对短绒有效)，菠菜(提高伤害，对短绒有效)，手套(增加弹速，提高短绒性能)

地图上的4个被动道具：吸引器(进化短绒用，本身无用)，翅膀(增加移速，对短绒性能有影响)，烛台(增加武器攻击范围或增大子弹，对短绒有效)，护甲(变肉，进化符文用)

过渡用的1个被动道具：提拉米苏(升满后获得两次重生机会，重生机会消耗完，道具消失，要在拿满6个自选被动前获得并卖掉两条命，可以多触发两次重生卡的效果)

卡牌

新版本增加了卡牌系统，解锁卡牌后，游戏中分别可以从开局、11分钟的精英、21分钟的精英处获得卡牌，一局游戏中可以获得3张卡牌的加成。

开局的卡牌选择重生卡，其效果为获得3次重生次数，重生后增加部分属性。配合天赋以及提拉米苏一共可以通过消耗6次复活提升30%部分主要属性，很强大。

11分钟的卡牌选择弹速卡，效果是弹速会在-50%到200%之间变换，从拿起时开始计算，10秒内-50%弹速变化到+200%弹速，再花10秒从200%变回-50%，是启动短绒的重要道具，非常重要。

21分钟的卡牌选择持续时间卡，类似弹速卡，持续时间在-50%到200%之间来回变动。为了让持续时间卡和弹速卡的加成峰值重叠以获得最好的叠加效果，两个卡牌箱子的拾取时间差应该为20秒的整数倍，比如弹速卡在11分10秒捡起，那么持续时间卡就应该在21分10秒或21分30秒时捡起。

具体流程

开局选复活卡，刷出法力之歌开局，ban掉猫咪。主要提升法力之歌的等级帮助刷怪，有条件就早些把五芒星进化，前20级升级非常快，到了后期再升级五芒星就比较折磨了。同时寻找提拉米苏并升到2级，把6次复活卖掉(可以不点天赋里的护甲，方便卖血)，找机会在10分钟前把6个被动凑齐并把圣水升到8级，以便及时拿取吸引器进化短绒，等到11分钟拿攻速卡，接下来就可以随便打了，依次拿到翅膀、烛台、护甲，找个开阔地挂机到结束。

短绒在11分钟时成型是最理想的情况，在15分钟前则必须要到位，否则会痛失巨量刷怪经验。一般在20分钟时就可以估计最终等级了，最后10分钟一般平均每分钟可以升11级到12级。就如我达到294级的那次，人物大约在22级左右时达到200级，到27分钟达到250级，28分钟开始的精英怪血薄经验多，坐火箭飞升，提升大概20级~30级，到29分钟的boss打得就比较吃力，可能只能提升不到10级。比较容易出问题的点是27分到30分期间，如果猫咪拿到了时停，那就会导致刷怪停滞，需要自己移动刷怪，效率暴跌，以及月亮最佳的最后一次秒杀是29分57秒，能够最大化利用厚皮boss群的经验提升等级，但是月亮的冷却时间不是10秒的整数倍，比较难卡。