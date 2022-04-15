艾尔登法环近战法智力流怎么玩 老头环近战法智力流怎么配装

2022-04-18 09:33:29 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环近战法智力是游戏中比较强势的流派，职业选择法师，攻击手段可近可远，下面就为大家分享艾尔登法环近战法智力玩法。

艾尔登法环近战法智力玩法分享

这把特大剑拥有傲视群武的惊人伤害面板 智力补正为C

战技拥有两段寒气伤害 可以触发百分比的伤害

敌人的血越多伤害越大 而且攻击范围很大

在发招期间具有霸体不容易被断招

发动战技时跃起可以追尾且能闪掉地面伤害

象是我打碎星时他的地面伤害就可以轻松闪掉

针对弱冰以及复数敌人有很棒的效果

取得的方式是解完菈尼的支线后回到菈尼的魔法塔

狼哥就在门口变成敌人与你一战 击败他后就可以获得

艾丝缇薄翼

在名刀月隐被nerf后普遍认为是1.03版最适合法师的近战武器

拥有智力补正B 的加成 完全是为了法师而存在

极其强大的战技在前方刷出一道会爆炸的星云

针对身材巨大或是复数敌人具有奇效 堪称是BOSS杀手

而且FP消耗极少 星云全吃的敌人不死也极容易进入大破绽

但由于星云发动后会间隔一下才会爆炸

因此使用上需要稍微做预判才能发挥最大的功能

取得的方法一样是从菈尼的支线 从【永恒之城诺克史黛拉】或是【安瑟尔河主流】来到此处的宝箱即可取得

名刀月隐

过去的神武 虽然被nerf但是仍然为法师最好用的武器之一

拥有智力补正B 的加成 一直是法师的标配

有最快的发动与强悍消韧值的战技 就连新手都可以轻松上手

而且透过轻重攻击可以切换斩击的方向

兼具范围与伤害 不管在任何场合都能胜任

取得的方法是击败盖尔坑道中的熔岩土龙即可取得