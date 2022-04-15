吸血鬼幸存者怎么用公主刷死神 死神怎么解锁

吸血鬼幸存者死神是游戏中难度较大的敌人之一，击杀后可以解锁死神角色，那么吸血鬼幸存者如何用公主快速刷死神？一起来看看吧。
地图：图书馆
人物：公主，主武器是圣水那个
方法：
1.天赋那里不要点磁铁和成长，避免升级，复活最好点上，这样可以有一次容错
2.开局直接拿绿宝石升级，然后拿符文追踪器，如果不是符文追踪器就重开
3.在画像下面站着不动开卡，因为公主自带范围加成，只要等级不高就不会失效，所以可以躲在符文底下一直不动
4.经验满了之后地图上会有一个红宝石，这个宝石蕴含30分钟内所有经验，吃了就可以直接升到100多级，如果看不到红宝石说明不在视野内
5.30分钟后直奔红宝石，升级的时候有无敌帧
6.必备技能：符文追踪器，月桂，柳叶刀，骨头(有骨头就拿骨头，卡角落伤害最高的武器)，如果没有骨头可以选短刀或者别的，大蒜也可以拿，降低死神对于冰冻的抗性;被动技能拿提拉米苏，复制器，菠菜，手腕，烛台，拼写器，要注意被动技能一定不要拿减少冷却的空曰之书，因为这个会影响柳叶刀的冰冻频率
7.死神来了后把他还是卡在画像右边那里，利用反弹和冰冻大概1到5分钟可以杀死
ps:
1.为什么卡等级：因为死神的血量是 玩家等级*65w，所以玩家等级越低击杀可能越高
2.30分钟后，每过一分钟就会多来一只死神，并且从第二只死神开始血量是你目前等级*65w，所以越早击杀越好，不要拖
3.解锁死神角色只需要杀一只死神就行了
4.死神角色的主武器直接就是斧头超武
5.如果中途吃到宝箱是不用重开的，因为宝箱只是升级技能等级，不会升级人物等级
6.要注意的一点是死神可能并不是30分钟一到就立刻出现，等死神出现了再去捡东西升级，不然等你升级完了死神再出现，那它血量就。。。
看图：
1.试了好多次，终于在正式版的普通模式下击杀成功，之前在测试版的超级模式下一直失败。
2.成功套装：圣水，柳叶刀，月桂，符文，短刀，闪电戒指，护腕，拼写器，复制器，菠菜，烛台，提拉米苏(复活次数用完会消失)
3.击杀数从20094变成了20095
七日杀是一款末日生存游戏，游戏中背包的容量非常重要，不少玩家不知道七日杀背包空间怎么增加？下面就为大家介绍一下。七日杀背包增大方法在技能菜单的力量属性分类中，通过消耗技能点，点出一般力量技能分支中的“驮骡”这个技能，就能扩大背包了。驮骡技能总共可以升到五级，每级会解锁三个新的背包格子。当然，还有另一
艾尔登法环游戏的周目越多难度也会越大，那么高周目信仰战士怎么配装，下面就为大家分享艾尔登法环多周目信仰战士玩法攻略。艾尔登法环多周目信仰战士玩法分享优缺点这套build突出的优点为1.对基本上所有Boss均好使，万能，全解，高周目同样强。2.自由调整!相对安逸!简单且帅。缺点为1.成型等级要求高，约
诡野西部游戏中玩家每次进入新旅途的时候，之前达到据都会被清空，那么诡野西部新旅途怎么取回道具？下面就为大家介绍一下。诡野西部新旅途道具继承游戏一共分为五条旅途，每条旅途都围绕着不同的主角展开，我们也将扮演不同的角色在西部世界中四处冒险。完成上一条旅途后，游戏就会强制进入下一条旅途。另外，每次开始新的
诡野西部游戏中有很多特长可以选择，不同的特长增益效果不同，那么诡野西部特长选哪个好？下面就为大家介绍一下。诡野西部特长推荐特长与黄金王牌黄金王牌是学习/升级特长的必备道具，外观看上去很像一张金色的卡牌。和尼普遗物类似，探索地图、从商人处购买、炸开岩石或道路(需要炸药)、寻找宝藏都可以获得黄金王牌。开
诡野西部普通队友和雇佣兵都是游戏中可招募的npc，很多玩家都不知道这两这有哪些不同，下面就为大家介绍诡野西部普通队友和雇佣兵区别。诡野西部普通队友和雇佣兵区别介绍普通队友会直接加入队伍(不需要付钱)，在主线流程中遇到他们之后，就可以选择将其纳入队伍，当然前提是我们的声誉足够高。招募雇佣兵需要花钱，而
艾尔登法环双矛流是游戏中很适合pvp的流派，攻击距离远并且破盾能力非常强，下面就为大家分享艾尔登法环双矛流出装和打法。艾尔登法环双矛流玩法分享一寸长一寸强，因为双矛优秀的跑攻模组，加上鱼叉可以上战灰的关系。所以我推荐都冰质变，可以达到105的冰冻属性，左手带战灰，右手带冰枪，可以破盾的同时还能打机动
诡野西部游戏前期玩家可以招募队友为自己战斗，队友也分为不同的种类，下面就为大家分享诡野西部雇佣兵招募方法。诡野西部官员们招募方法分享在游戏前期即可招募普通同伴和雇佣兵。例如，在赏金猎人旅途中，完成第一个主线目标后回到椋镇，此时一个叫做“蒙蒂·克莱斯帕”(名字可能会不一样)的NPC会出现并和我们交谈，
诡野西部威克斯是游戏中的npc，和他对话会出现不同的分支剧情，下面就为大家分享诡野西部威克斯镇长任务分支攻略。诡野西部威克斯镇长任务分支攻略分享分支1：取得灌木溪农场的地契如果不想和威克斯镇长直接翻脸的话，就只能去找灌木溪农场的地契了。打开地图前往农场。地契在二楼的保险柜里，需要先找到保险柜密码才能
恐惧饥荒很多玩家进入游戏都出现了闪退的情况，不知道该怎么处理，下面就为大家分享恐惧饥荒有瑕疵崩溃解决方法。恐惧饥荒闪退处理方法分享
恐惧饥荒很多玩家进入游戏都出现了授权票证无效的情况，不知道该怎么解决，下面就为大家分享恐惧饥荒授权票证无效处理方法。恐惧饥荒授权票证无效解决方法1，提示该错误，很有可能由于网络环境不好的原因，使用加速器对游戏进行加速，优化网络环境。2，重启steam，看看steam好友页面显示的是在线还是离线，显示