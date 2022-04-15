吸血鬼幸存者怎么用公主刷死神 死神怎么解锁

2022-04-18 09:29:23 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者死神是游戏中难度较大的敌人之一，击杀后可以解锁死神角色，那么吸血鬼幸存者如何用公主快速刷死神？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者用公主刷死神方法

地图：图书馆

人物：公主，主武器是圣水那个

方法：

1.天赋那里不要点磁铁和成长，避免升级，复活最好点上，这样可以有一次容错

2.开局直接拿绿宝石升级，然后拿符文追踪器，如果不是符文追踪器就重开

3.在画像下面站着不动开卡，因为公主自带范围加成，只要等级不高就不会失效，所以可以躲在符文底下一直不动

4.经验满了之后地图上会有一个红宝石，这个宝石蕴含30分钟内所有经验，吃了就可以直接升到100多级，如果看不到红宝石说明不在视野内

5.30分钟后直奔红宝石，升级的时候有无敌帧

6.必备技能：符文追踪器，月桂，柳叶刀，骨头(有骨头就拿骨头，卡角落伤害最高的武器)，如果没有骨头可以选短刀或者别的，大蒜也可以拿，降低死神对于冰冻的抗性;被动技能拿提拉米苏，复制器，菠菜，手腕，烛台，拼写器，要注意被动技能一定不要拿减少冷却的空曰之书，因为这个会影响柳叶刀的冰冻频率

7.死神来了后把他还是卡在画像右边那里，利用反弹和冰冻大概1到5分钟可以杀死

ps:

1.为什么卡等级：因为死神的血量是 玩家等级*65w，所以玩家等级越低击杀可能越高

2.30分钟后，每过一分钟就会多来一只死神，并且从第二只死神开始血量是你目前等级*65w，所以越早击杀越好，不要拖

3.解锁死神角色只需要杀一只死神就行了

4.死神角色的主武器直接就是斧头超武

5.如果中途吃到宝箱是不用重开的，因为宝箱只是升级技能等级，不会升级人物等级

6.要注意的一点是死神可能并不是30分钟一到就立刻出现，等死神出现了再去捡东西升级，不然等你升级完了死神再出现，那它血量就。。。

看图：

1.试了好多次，终于在正式版的普通模式下击杀成功，之前在测试版的超级模式下一直失败。

2.成功套装：圣水，柳叶刀，月桂，符文，短刀，闪电戒指，护腕，拼写器，复制器，菠菜，烛台，提拉米苏(复活次数用完会消失)

3.击杀数从20094变成了20095