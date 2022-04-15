吸血鬼幸存者女巫奶牛场怎么打 女巫奶牛场开局过渡选什么武器

2022-04-18 09:22:53 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者女巫奶牛场是游戏中难度较大的地图，很多玩家知道这关怎么过，下面就为大家分享吸血鬼幸存者女巫奶牛场攻略。

吸血鬼幸存者女巫奶牛场攻略

开始前先明确当前测试版短绒属性机制，短绒可以吃到的属性有移速，范围，攻速(子弹速度)，持续时间。这里除了持续时间其他三个都会增大短绒范围。而其中攻速越高，圣水在存在时hit数越高，简而言之能打更多次的伤害，所以在以上四个属性中攻速最为重要。

明白了这个就可以得到最优人物巫女(猫女)每升一级加1%的攻速，再结合能吃到的属性就可以选择奶牛场地图。奶牛场地图里存在的吸取器(合成短绒)，翅膀(增大范围)，烛台(增大范围)就是最契合我们这个玩法的，同时能腾出三个道具栏。

具体思路开局拿过度武器，如图中的法力之歌，魔杖，追踪器，只要留有圣水的位置，月亮有可以拿不用手动吃经验，没有就手动吃，等级可能会低一些不过影响不大。

开局在原地刷经验，我个人习惯把提拉米苏刷掉以后拿到满道具再去跑图拿选择器→翅膀→范围，护甲可拿可不拿。可以根据游戏里武器和道具的获取情况和武器等级进行调整。

开局有提拉米苏可以拿，配合复活奥术牌以及道具的复活，卖6条命可以加30%的伤害，攻速和范围。同时会消耗掉提拉米苏腾出一个道具栏。

后续道具拿攻速拳套，复制器，菠菜，cd书，皇冠，诅咒。

奥术牌选择复活加三牌，攻速牌，持续时间牌

这套玩法短绒一出来就无压力，剩下就是挂机刷怪。