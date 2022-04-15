七日杀怎么增加背包空间 背包怎么扩大

诡野西部普通队友和雇佣兵都是游戏中可招募的npc，很多玩家都不知道这两这有哪些不同，下面就为大家介绍诡野西部普通队友和雇佣兵区别。诡野西部普通队友和雇佣兵区别介绍普通队友会直接加入队伍(不需要付钱)，在主线流程中遇到他们之后，就可以选择将其纳入队伍，当然前提是我们的声誉足够高。招募雇佣兵需要花钱，而

2022-04-14 | 0