艾尔登法环多周目信仰战士怎么玩 老头环高周目信仰战士怎么加点

2022-04-15 09:31:39 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏的周目越多难度也会越大，那么高周目信仰战士怎么配装，下面就为大家分享艾尔登法环多周目信仰战士玩法攻略。

艾尔登法环多周目信仰战士玩法分享

优缺点

这套build突出的优点为

1.对基本上所有Boss均好使，万能，全解，高周目同样强。

2.自由调整!相对安逸!简单且帅。

缺点为

1.成型等级要求高，约为200+，Boss战依赖+10泪滴大哥。

2.没有太强的削韧能力，对玩家的翻滚能力与观察输出机会的能力有一定要求。

谈不上最强，但好用简单。

加点需求

1.信仰要点高，起码40往上，专注45能比较完美地契合最高级蓝瓶回复量。

2.血量40~60看需求，我觉得最好是60血，1900的血量能带来的容错率是极高的。

3.力气灵巧都看着加。(取决于你选择的武器，够拿得动就行，比如玛利喀斯的黑剑有34力气要求)

4.感应15!感应15!感应15!

5.看完本套build的思路你会发现作为核心的祷告，其实需求不是很高，但是却强在它是高周目的通解，所以本套build重在提高高周目下的容错率而设计，而穿上更重的防具是很重要的手段，为此还需要保持中负重，所以耐力加点看你的周目数，从30到60，酌情选择。

武器选择

推荐武器主要考虑战技的实用性，以及能力补正值分布与信仰战士的契合程度。

所以你有其它喜欢的信仰流武器，或者干脆就举个盾牌也没问题(甚至可以王八流2333)。

右手武器推荐

①亵渎圣剑

绝对的第一推荐，战技兼顾伤害、距离、续航和削韧击倒能力，出手不慢，是一道群体伤害，吃火属性加成，哪怕是战技耗蓝略高也是绝对值得。

武器来源是拉卡德的追忆交换获得(在火山区域，与火山官邸支线相关，拉卡德是个多好打的boss不用我多说啦~)，属于大剑，比特大剑轻。

战技缺点是：1.打不到飞的有些高的敌人，不过就算是天空城的那些风暴鹰，也能照吃不误;2.火免敌人，比如蛇人，是不吃这个伤害的，但命中的削韧效果与回血效果依然在。

另外顺便一提，这把武器只要握在手上，敌人死亡的回血被动就能常驻。

②玛利喀斯的黑剑(次级推荐)

打死主线Boss“黑剑玛利喀斯”后，用追忆可换黑剑祷告和玛利喀斯的黑剑，除了本套build必需的黑剑祷告外，这把玛利喀斯的黑剑也是挺帅的宝贝，拿下!(所以记得留个漫步灵庙复制黑剑追忆，不然等二周目吧233)

特大剑，推荐这个主要不为别的，是为了让这套build看上去更为经典与纯粹。

战技“命定之死”打大型Boss有奇效，如火焰巨人、艾尔登之兽。力信战士比较实用。

喜欢玩这个武器战技的需要注意：

1.拿动这个武器需要力气34;2.战技出手较慢。

③狩猎神袛大剑

同玛利喀斯的黑剑一样是特大剑，战技出手很慢，但是有小霸体，攻击范围不小。

战技伤害高到无法想象，伤害属狩猎神袛，黑焰类型的，敏信战士会比较实用。

但是这个战技有个致命缺点，经常打空，所以对比自己高的敌人比较实用。

获得这把武器需要到达盖利德神授塔底层，击败神皮后开宝箱获得，具体路线自搜吧~

左手武器：圣印记

没有圣印记你放不出祷告的!所以圣印记是必须的。

在本套build的加点要求下，这套build只推荐黄金树圣印记，虽然没有特别的祷告流派强化，但是满强对比下，祷告加成数值是最高的。

但如果你只打算借鉴本套build的部分，而你刚好喜欢玩各种龙祷告，龙印记也是不错的选择。

在圣印记的选择上要注意一点：圣印记的能力补正只对恢复与附魔祷告有影响，对于攻击祷告的伤害不会有什么补助，而且本套build摒弃物理输出以及附魔近战输出，只看攻击祷告伤害的话关注祷告加成数值是最合理的。

祷告选择

核心：黑剑祷告

主线Boss“黑剑玛利喀斯”的追忆交换获得。

分为两段攻击，均为远程攻击，第一道是竖着的剑气，第二道是横着的剑气，剑气飞行又快又远(二者飞行距离相近，但是第二段似乎更远一点)。

优点是对于高血量Boss有惊为天人的扣血能力，而且，应该没有任何敌人能在黑剑祷告的攻击下毫发无损，哪怕是二阶段的黑剑玛利喀斯。(玛利喀斯的黑剑的战技“命定之死”也一样~)

缺点是起手无霸体，所以有+10泪滴大哥或者联机队友来拉走仇恨是很重要的。

虽然是最重要的输出手段，但是最好是每间隔一段时间释放以使伤害最大化。

黑剑祷告归类于黄金树祷告，伤害构成我尚不明确，但是经自己试验，剑气碰撞伤害是吃信仰能力值、祷告加伤(众信徒尿布!)和圣属性加成的，而后续流血效果的计算是固定的，不吃任何来源的加成。