诡野西部新旅途怎么继承道具 新旅途道具怎么拿回

2022-04-15 09:23:28 来源：互联网 编辑：佚名

诡野西部游戏中玩家每次进入新旅途的时候，之前达到据都会被清空，那么诡野西部新旅途怎么取回道具？下面就为大家介绍一下。

诡野西部新旅途道具继承

游戏一共分为五条旅途，每条旅途都围绕着不同的主角展开，我们也将扮演不同的角色在西部世界中四处冒险。完成上一条旅途后，游戏就会强制进入下一条旅途。另外，每次开始新的旅途时，当前角色的背包都会被清空，不过依然有办法拿回上一次旅途中的部分道具。

找到之前的主角

开始新的旅途后，找到上一次旅途的主角，将其招募进队伍后就可以拿回部分重要道具(前提是这名主角必须存活)。

举个例子，在猪人旅途中，上一次旅途的主角赏金猎人会出现在“贝尔聚落”。打开地图，将指针悬停在贝尔聚落，可以看到赏金猎人出现在了雇佣兵那一栏。旅行至贝尔聚落，和赏金猎人交谈就可以将其纳入队伍。

取回主角携带的道具

将之前的主角纳入队伍后，就可以拿回之前找到的所有钥匙、黄金王牌和尼普遗物了。想要拿回武器的话，与其交谈并选择“展示装备”即可。

如果想让这名主角留在队伍里和我们一同冒险，那么最好还是给她留几件好装备，我们也没必要把所有的东西都屯在背包里。

取回马鞍袋中的道具

重新购买一匹马，或在赏金猎人家里的马厩中找到马匹，我们上一次旅途中放在马鞍袋里的道具会自动继承过来，打开马鞍袋就能取回。

取回保险箱里的道具

所有主角存放在保险箱里的道具都会自动继承至下一次旅途，直接前往银行打开保险箱就能存取道具。