诡野西部有什么好用的特长 黄金王牌怎么获得

2022-04-15 09:18:55 来源：互联网 编辑：佚名

诡野西部游戏中有很多特长可以选择，不同的特长增益效果不同，那么诡野西部特长选哪个好？下面就为大家介绍一下。

诡野西部特长推荐

特长与黄金王牌

黄金王牌是学习/升级特长的必备道具，外观看上去很像一张金色的卡牌。和尼普遗物类似，探索地图、从商人处购买、炸开岩石或道路(需要炸药)、寻找宝藏都可以获得黄金王牌。

开始新的旅途后，找到上一次旅途的主角并把他/她纳入队伍就可以拿到上一次旅途中尚未使用的黄金王牌了。

所有的特长都可以提升至3级(升级所需的黄金王牌数量也会逐级增加)。而且之前学习过的所有特长都会继承至下一次旅途，因此从长远来看，先点出更实用的特长就能够享受到更高的增益。

好用特长推荐

首先介绍两个必点特长：

【健硕如牛】：增加当前角色的最大生命值。

【团队领袖】：提升团队成员的伤害量和最大生命值。

每名角色的最大生命值是150HP，但是点出上面两个特长后，进入下一次旅途并将上次旅途的主角纳入队伍时，【团队领袖】特长会进一步提升队友的最大生命值。

利用这种机制，一些角色(例如猪人、守护者和狼人)的生命值上限会达到370-400。这一机制也会对特殊队友生效，例如猪人乔就可以借助此机制达到475点生命值。这样一来，我们在战斗时就不用担心队友被敌人杀死了，重点关注我们自己并及时补血就行了。

其他好用特长：

【暗箭难防】：对未察觉的目标造成的伤害增加。手里拿一把强力武器，在潜行状态下一枪就能直接秒杀敌人。

【蛇形蜿蜒】：潜行时移动速度增加。喜欢潜行偷袭敌人的玩家一定要点这个特长。

【讨价还价】：商店商品价格和服务价格降低。这个特长对后续的旅途很有帮助，因为弹药和马匹是不会继承到下一次旅途的，每次都得重新买，所以点了这个特长就可以省一大笔钱。