诡野西部普通队友和雇佣兵有什么区别 普通队友和雇佣兵哪个厉害

诡野西部普通队友和雇佣兵都是游戏中可招募的npc，很多玩家都不知道这两这有哪些不同，下面就为大家介绍诡野西部普通队友和雇佣兵区别。
普通队友会直接加入队伍(不需要付钱)，在主线流程中遇到他们之后，就可以选择将其纳入队伍，当然前提是我们的声誉足够高。
招募雇佣兵需要花钱，而且在我们完成了任务后，这些雇佣兵还有可能直接离开队伍。另外还需要注意的是，雇佣兵的生命值通常都比较低。
恐惧饥荒很多玩家进入游戏都出现了闪退的情况，不知道该怎么处理，下面就为大家分享恐惧饥荒有瑕疵崩溃解决方法。恐惧饥荒闪退处理方法分享
恐惧饥荒很多玩家进入游戏都出现了授权票证无效的情况，不知道该怎么解决，下面就为大家分享恐惧饥荒授权票证无效处理方法。恐惧饥荒授权票证无效解决方法1，提示该错误，很有可能由于网络环境不好的原因，使用加速器对游戏进行加速，优化网络环境。2，重启steam，看看steam好友页面显示的是在线还是离线，显示
艾尔登法环恩夏是大赐福中的NPC，第一次对话会给玩家一个动作，之后不会有任何互动，之后还会被她攻击，下面就为大家分享艾尔登法环恩夏入侵触发方法。艾尔登法环恩夏入侵方法分享恩夏其实就是大赐福中百智爵士房门口的门卫，在第一次见到恩夏时可以获得一个姿势“有何贵干”，除此之外，正常游戏中玩家和她基本不会有任
血鬼幸存者女巫之泪是游戏中的特殊道具，很多玩家获得后不知道这个道具的作用，下面就为大家介绍一下。吸血鬼幸存者女巫之泪作用介绍女巫之泪，在加洛大厦(城堡)下面寻找，直接看地图就好。找到之后解锁快速模式，快速模式下游戏内时间速度翻倍，怪物的移速不变，但是不同的怪物和boss依旧是按照固定的游戏内时间刷新
星际守望者游戏中有多种模式，不同的模式有不同的玩法，那么星际守望者无人机争夺战模式规则是什么？一起来看看吧。星际守望者无人机争夺战模式玩法介绍在该模式下，地图中将生成一架无人机。双方需要争夺无人机，将其携带到己方上行传输塔终端，完成上传数据的工作，成功上传无人机数据将会获得150分。注意：无人机遭到
诡野西部奥忘大多手镯是游戏中非常重要的道具，很多玩家不知道在哪里获得，下面就为大家分享诡野西部奥忘大多手镯获取位置。诡野西部奥忘大多手镯获取位置奥忘大多手镯1根据找到的中继报文得知，在一个叫苦岩的地方发现了一只奥忘大多手镯，因此我们的下一步目标就是前往苦岩。抵达苦岩后，可以看到前边有很多贪饿魔，把它
艾尔登法环名刀月隐是游戏中一把很强势的打刀武器，战技能释放居合非常酷炫，那么艾尔登法环名刀月隐横斩怎么放？一起来看看吧。艾尔登法环名刀月隐横斩释放方法这个横斩的思路，就是先收起武器，就是按shift+右键之后松开，然后再按鼠标左键释放。另外有个简单的方法，就是系统默认的轻攻击是左键，重攻击是shif
诡野西部游戏中有很多道具可以收集，随着玩家的进度，身上的物品经常爆满，下面就为大家分享诡野西部物品管理方法。诡野西部物品管理方法背包管理：这游戏背包超级小，枪枝卖的价格又非常烂，所以一定是拿到就分解成子弹。再来如果包包满了，先从那些可以吃的食物开始丢掉，虽然补血看起来很厉害，但其实这游戏恢复的手段很
蛇行武装是一款俯视视角的射击游戏，游戏中有隐藏角色可以获得，不受玩家不知道隐藏角色怎么解锁，下面就为大家介绍一下。蛇行武装隐藏角色获取方法解锁方法：第一人称模式下，第一关出生以后往回走，有概率刷，没刷就重开，其他关其实也会遇到，但第一关适合重开刷。PS：第一人称模式也是需要解锁的，通关狠模式就可以解
艾尔登法环黑刀之首是游戏中很难打的敌人，不少玩家都打不过，下面就为大家分享艾尔登法环黑刀之首无伤击杀方法。艾尔登法环黑刀之首打法分享首先要古老死亡怨魂法术。这个法术打他一次就失衡，这样就可以无限的让他失衡，慢慢磨死即可。切记用这法术不要蓄力。还有拉达冈的肖像-施法加速。法杖最好是死亡之杖因为强化死亡