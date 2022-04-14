艾尔登法环双矛流PVP怎么玩 老头环双矛流怎么配装

艾尔登法环双矛流是游戏中很适合pvp的流派，攻击距离远并且破盾能力非常强，下面就为大家分享艾尔登法环双矛流出装和打法。
一寸长一寸强，因为双矛优秀的跑攻模组，加上鱼叉可以上战灰的关系。所以我推荐都冰质变，可以达到105的冰冻属性，左手带战灰，右手带冰枪，可以破盾的同时还能打机动性不好的法师。
左服可以带个印记放蝇群，右手带狗步狗牙可以防止一些轮椅人和高机动法师，一下午在学院那实测了一下，胜率可以达到近70%。
20感应也可以让你拿的了尸山，原地变为无脑复读轮椅人。
要是遇上无赖流狗步盾戳，我的建议是直接跑。
25+2和40+4也可以用这个bd，不过加点要酌情考虑。
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