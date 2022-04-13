诡野西部怎么招募队友 雇佣兵在哪招募

2022-04-14 09:28:41 来源：互联网 编辑：佚名

诡野西部游戏前期玩家可以招募队友为自己战斗，队友也分为不同的种类，下面就为大家分享诡野西部雇佣兵招募方法。

诡野西部官员们招募方法分享

在游戏前期即可招募普通同伴和雇佣兵。例如，在赏金猎人旅途中，完成第一个主线目标后回到椋镇，此时一个叫做“蒙蒂·克莱斯帕”(名字可能会不一样)的NPC会出现并和我们交谈，此时可以将其招募为队友。

之后前往酒吧，在这里可以花钱招募一些雇佣兵。

招募队友/雇佣兵后，和其交谈就能够打开对方的背包，我们可以将武器、装备等交给他，同时还能更换他当前使用的武器。除此之外，我们还能将不太重要的东西都扔给队友，让他帮忙拿东西。

打开世界地图，将指针悬停到位置图标上就可以查看此处能够招募的NPC了。