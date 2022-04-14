艾尔登法环冰枪流法师怎么玩 老头环枪流法师怎么配装

2022-04-14 09:25:22 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环冰枪流法师是游戏中很实用的流派，非常适合法师玩家实用，下面就为大家分享艾尔登法环冰枪流法师玩法。

艾尔登法环冰枪流法师玩法分享

这套主要玩战灰：冰枪

一开始我是玩锋利质变灵巧配点 伤害已经相当可观，后来研究发现魔力质变智力配点，不用任何法术，伤害就已经更高。

结合女王满月降防、魔法之境增伤可以让冰枪的伤害再上一层。

冰枪伤害

冰枪的伤害组成是纯魔法伤害应该没错，魔力对蝎可以+15%伤害，会吃武器的面板攻击力但不会吃属性、效果，例如出血、中毒、冻伤，附魔雷、黑焰、血焰等都无效，自带不小的冻伤累积，估计有两百多(三枪山妖巨人进冻伤)。

有趣的是它也会被智力影响，尽管武器没有智力补正也就是智力不影响面板，冰枪仍会增加伤害。

结论武器与质变选择上只要面板相同，智力越高冰枪的伤害就越高。

不要问我，锋利质变灵巧99再硬点99智力行不行：可以，但很浪费点数。

寒冷质变给冻伤但是智力补正给的少，那冻伤吃不到千万不要寒冷质变。

武器选择

魔力质变守卫剑枪

原因很简单，戟的基础面板最高，虽然矛有自带智力补正，但魔力质变后单点智力也是戟的面板更高，差距大约是100~200点。选择上我是外观党所以用守卫剑枪，同样只点智力的话黑夜骑兵剑刃戟与石像鬼戟应该也差不多。

卡利亚权杖

智力补正S Say no more，卢杖等那些增加法术伤害的，冰枪吃不到。

法术选择

卡利亚迅剑

砍近身很好用，出手很快我很喜欢。

蕾娜菈的满月

打王开场扣防用的

魔法之境

不一定开场丢 有时候可以硬直王的时候放。

其余的选择也很多，看个人喜好。

配点说明

50生命，35集中力，40耐力，70智力。

其余点到可以拿动武器：

可能有些人觉得等级高伤害才会这么爆炸，实际上我也才点了70智力恰恰能用蕾娜菈的满月而已，我都乱点其他的根本吃不到，这次我点了80点感应。

点的越高效果越差应该是常识，不应该有等级辗压的说法。

结语

这一个战灰有让我想回去玩法师，也不是"有让"，就是直接叫我滚回去玩法师了，伤害又高能削韧能冻伤站着一直丢，距离也够远、施放速度快、不太耗魔也不用蓄力，几发王就跪再几发就死，同时可以玩一堆其他的法术，总体来说是一个很泛用的流派。