诡野西部威克斯的地下室怎么去 威克斯镇长任务分支怎么选

诡野西部威克斯是游戏中的npc，和他对话会出现不同的分支剧情，下面就为大家分享诡野西部威克斯镇长任务分支攻略。
分支1：取得灌木溪农场的地契
如果不想和威克斯镇长直接翻脸的话，就只能去找灌木溪农场的地契了。打开地图前往农场。
地契在二楼的保险柜里，需要先找到保险柜密码才能将其打开，当然也可以直接用5个撬锁器强行打开。
保险柜密码
来到小屋后面找到避难所，门被锁上了，附近的NPC身上携带着钥匙，谷仓里也有一把，拿一把钥匙过来开门;或者也可以使用3个撬锁器直接开门。
在角落的箱子里可以拿到保险柜密码。
找到保险箱
来到小屋二楼，使用撬锁器或之前拿到的钥匙打开上锁的门。
除此之外，也可以从外边直接爬上二楼，然后从窗户跳进去。
打开保险箱后就可以拿到地契。
将地契交给威克斯镇长
回到庄园里，将地契交给威克斯，然后就可以得知我们丈夫的信息了。
威克斯镇长并不是好人，所以一旦选择帮助他，那么我们自身的声誉就会下降。
分支2：探索威克斯庄园并找到丈夫的讯息
这里也有两种方法可以得知丈夫的下落：
方法1：找到威克斯发给强盗的中继报文
如果不想帮助威克斯镇长取得地契，那么就要想办法找到他腐败的证据。为此我们需要进入庄园的二楼寻找线索。
找到保险箱
威克斯的保险箱在二楼，这里介绍3种前往二楼的方法：
①从屋内的楼梯上去：一楼就有直通二楼的楼梯，但是楼梯顶有人在把守，无法过去，强行闯入的话会惊动其他人。用这种方法进去的话就要先做好战斗的准备。
②从屋外的楼梯上去：建筑外侧有一段楼梯，从这里也能进入二楼。不过楼梯口也有人在把守，可以站在旁边的手推车上，然后跳起来从守卫后边溜进去。
③从阳台进入：来到建筑后边，先跳上小箱子，再跳到旁边小屋的屋顶，然后就可以直接跳到阳台上了，晃动一下镜头确认里面没人后直接开门进去，这里是威克斯的卧室，保险箱就在隔壁房间。
打开保险箱
保险箱是锁着的，要么直接用5个撬锁器直接打开，要么就去找到保险箱的密码。但密码在威克斯镇长的身上，不太好拿，只能敲晕或杀死威克斯才能拿到密码(威克斯不会睡觉，因此无法趁他睡着时偷密码)。
不过威克斯周围会一直跟着好几个守卫，也没什么机会攻击他。如果身上没有足够撬锁器的话，就只能耐心等待时机从他身上抢密码了。
和威克斯交谈
打开保险箱后可以拿到我们想要的信息，此时也没必要和威克斯废话了，直接离开就行。但如果此时找到威克斯并告诉他我们已经拿到了想要的讯息，那么他会很不高兴，并要求我们离开这里。
方法2：探索威克斯的地下室
除了打开威克斯的保险箱之外，还有一种得到丈夫信息的方法，那就是进入地下室找到威克斯隐藏的秘密。
首先来到从后边的阳台上进入威克斯的卧室，打开床头柜拿到牢房钥匙。
找到地下室
进入威克斯所在建筑旁边的小屋，这里是管制区域，因此一定要小心巡逻的守卫。进入二楼后，打开角落里的门进入地下室，可以找到一个被关在笼子里的人。
使用钥匙将笼子打开，然后和这个人交谈可以得知我们丈夫的事，最后他还会变成我们的生死之友。
此时也可以回去找威克斯并告诉他我们已经拿到了想要的讯息。
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