艾尔登法环恩夏为什么要在大赐福攻击玩家 怎么触发恩夏的入侵

2022-04-13 09:21:08 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环恩夏是大赐福中的NPC，第一次对话会给玩家一个动作，之后不会有任何互动，之后还会被她攻击，下面就为大家分享艾尔登法环恩夏入侵触发方法。

艾尔登法环恩夏入侵方法分享

恩夏其实就是大赐福中百智爵士房门口的门卫，在第一次见到恩夏时可以获得一个姿势“有何贵干”，除此之外，正常游戏中玩家和她基本不会有任何交互。

当游戏中玩家在抵达白金村并触发女战士涅斐丽的支线，拿到白金村的秘密符节后，就会在下次回到大赐福时被恩夏入侵。

恩夏使用的武器是一把名叫“攀附手骨”的拳套，战斗难度不高，击败恩夏后她会掉落这把武器与“王骸”套装。

在击败恩夏后与百智爵士对话会出现新的对话选项，百智会表示恩夏太着急了(急着夺取符节)，实际上正是他派恩夏去抢夺玩家身上白金村的秘密符节，之后百智爵士会告诉你关于涅斐丽的线索，关于恩夏的剧情到此结束。