诡野西部异者的盒子有什么用 异者的盒子要不要打开

2022-04-13 09:13:09 来源：互联网 编辑：佚名

诡野西部异者的盒子是游戏中奇遇任务中的道具，并且npc会告诉玩家千万不要打开，下面就为大家分享诡野西部异者的盒子的作用。

诡野西部异者的盒子作用介绍

在地图上移动时，有概率遇到随机事件“十字路口的女巫”，和NPC异者交谈后，她会交给我们一个盒子，她还表示之后再遇到我们时会将盒子索要回去。

带着这个盒子继续推主线，在最后的梦巫旅途中再次触发随机事件“十字路口的女巫”并找到异者，将未打开的盒子交给她就可以解锁奖杯/成就【箱中何物?】。

为了确保能够拿到盒子，建议按照以下步骤来做：

在狼人旅途中，找到异者并和她玩扇人游戏，玩一次就行了，这时候我们没有护符，是赢不了的。

在梦巫旅途中，进入欲眠圣所，在权主的房间中找到“击掌护符”。

装备上击掌护符，再次找到异者并和她玩扇人游戏，这次可以赢过她了。

赢下游戏后，再次找到异者，此时她会将盒子索要回去，同时解锁成就。

这个盒子是空的，打开之后什么也不会发生，但需要注意的是，打开盒子后就无法解锁成就【箱中何物?】了，所以千万不要打开。如果不小心打开了盒子，那么最好赶紧读档。