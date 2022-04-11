诡野西部奥忘大多手镯怎么获得 奥忘大多手镯在什么位置

2022-04-12 09:32:53 来源：互联网 编辑：佚名

诡野西部奥忘大多手镯是游戏中非常重要的道具，很多玩家不知道在哪里获得，下面就为大家分享诡野西部奥忘大多手镯获取位置。

诡野西部奥忘大多手镯获取位置

奥忘大多手镯1

根据找到的中继报文得知，在一个叫苦岩的地方发现了一只奥忘大多手镯，因此我们的下一步目标就是前往苦岩。

抵达苦岩后，可以看到前边有很多贪饿魔，把它们全部干掉。之后在入口左边区域可以拿到一个黄金王牌。

继续前进，在后边的一个小帐篷里拿到【小屋钥匙】，用钥匙进入旁边的小屋，和里面的NPC交谈后可以选择将其招募为队友。需要注意的是，如果离开此区域后再返回，那么这名NPC会变为敌对状态。

其他的帐篷里还有许多道具和资料，临走前不要忘了搜刮一下。

来到中央的木质平台上，拉下控制杆，乘坐升降梯进入下方的矿井。矿井中也有很多贪饿魔，把它们全部干掉。右侧墙角的床边还有一个尼普遗物。

来到左侧的角落，摧毁板条箱后可以看到一个土堆，挖开后可以拿到【富图纳·奥忘大多的手镯】。

入口处的桌子上有一份文件，上面写着第二个手镯的位置。

奥忘大多手镯2

来到巨石溪，清理掉镇上的畸背怪(注意躲避毒气攻击)。

然后和避难所内的NPC交谈，她拜托我们调查矿井。和诺艾米·德波斯克交谈，她请求我们找回她丈夫的警星。

前往矿井，清理掉这里的贪饿魔。然后前往西侧的建筑，找到治安官的尸体并拿到警星和钥匙，把警星交还给诺埃米后她就会变成生死之友，此时可以将她招募为队友。

在工房办公室内找到【矿洞大门钥匙】，然后打开后门并进入矿洞。

矿洞中有一些碎石堆，用炸药炸开后可以拿到一些尼普遗物和黄金王牌。

在矿洞深处的贪饿魔尸体上可以拿到【奥顿·奥忘大多的手镯】。

奥忘大多手镯3

最后一个手镯位于伽林横道，这里就是我们之前玩赏金猎人时遇到威克斯镇长的地方。但是现在情况不同了，伽林横道的大门紧紧地关闭了，大门外还有示威者在游行呐喊，如果贸然进入还会被治安官开枪射击(而非警告)。

和门前的NPC交谈可以接取支线任务“背井离乡”。

翻墙进入伽林横道，然后进入威克斯镇长的房子，来到厨房后可以找到威克斯镇长，原来他也是贪饿魔，干掉他后搜刮战利品，可以拿到【埃德瓦多·奥忘大多的手镯】和保险柜密码。

注：尽管房子里的人都是怪物，但杀死它们依然会被视作犯罪并损失声誉。

返回二楼打开保险柜拿到地契，把它交给大门处的NPC就可以完成支线任务，这名NPC还会变为生死之友。