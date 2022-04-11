艾尔登法环名刀月隐战技怎么放 老头环名刀月隐横斩怎么用

2022-04-12 09:29:29 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环名刀月隐是游戏中一把很强势的打刀武器，战技能释放居合非常酷炫，那么艾尔登法环名刀月隐横斩怎么放？一起来看看吧。

艾尔登法环名刀月隐横斩释放方法

这个横斩的思路，就是先收起武器，就是按shift+右键之后松开，然后再按鼠标左键释放。

另外有个简单的方法，就是系统默认的轻攻击是左键，重攻击是shift加上左键，这就导致和进入架势的操作重叠，如果你想要更简单的使用，就可以把轻攻击设置成为一个单独的按键，比如F键，然后在使用战技的时候在轻点F轻攻击，就可以更容易的使用。

横斩剑气和竖斩剑气有什么区别?横斩的攻击范围广泛一点，因为对于轴向更宽，更容易命中，对于群体敌人更有效，而竖斩范围更窄。但是削韧效果要更强。两者的伤害都是一样的。对于杂兵之类的敌人使用横斩，对于BOSS或者精英怪可以使用竖斩，这样可以达到更高的收益。