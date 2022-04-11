小缇娜的奇幻之地法术暴击怎么计算 法术暴击率机制是什么

恐惧饥荒是一款类似狼人杀的生存冒险游戏，游戏中分为两种阵营，每一方的胜利条件都不同，下面就为大家分享恐惧饥荒获胜方法。恐惧饥荒获胜条件胜利条件──好人好人的胜利条件是把船开出这片极地，主要目标有二：1.拿到硝化甘油，把挡在河上的冰山炸掉。2.收集足够的煤炭，把船开到冰山后方的终点。(在不撞船的情况下

2022-04-11 | 0