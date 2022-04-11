诡野西部背包满了怎么办 道具怎么清理

2022-04-11 09:31:31 来源：互联网 编辑：佚名

诡野西部游戏中有很多道具可以收集，随着玩家的进度，身上的物品经常爆满，下面就为大家分享诡野西部物品管理方法。

诡野西部物品管理方法

背包管理：这游戏背包超级小，枪枝卖的价格又非常烂，所以一定是拿到就分解成子弹。再来如果包包满了，先从那些可以吃的食物开始丢掉，虽然补血看起来很厉害，但其实这游戏恢复的手段很多，加上这些蔬果卖价也不好，完全不用感到舍不得。珍贵的背包请拿来放防弹背心、换金物品。

马超级好用：马算蛮贵的，要250，但是买了马之后旅行更快更安全，避免旅行中被卷入一些无意义的战斗，毕竟这游戏战斗没有经验值，也怪大多也掉垃圾。更屌的是，马还给你额外的32格背包空间，绝对是笔超划算的交易。而且你不用担心，旧的马死掉，上面的东西也不会不见!而且马身上的东西保留给下一个角色，根本神宠物。

仓库很好用 (但听说也可以直接丢地上)：前期可以赶快搞一个仓库出来，又是额外的32格，然后，路上有商人之类的人看到开锁的就买!除非你用刷物品大法，不然用正规的方式玩，开锁器其实有一点点小珍贵。

招募的伙伴可以当仓库：空间还是不够?买个伙伴，又是额外的32格，让你垃圾捡到爽，并且给伙伴的武器不吃子弹，所以强力且弹药珍贵的武器给伙伴是最高CP值的选择。