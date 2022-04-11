艾尔登法环黑刀之首怎么无伤击杀 黑刀之首怎么打

艾尔登法环黑刀之首是游戏中很难打的敌人，不少玩家都打不过，下面就为大家分享艾尔登法环黑刀之首无伤击杀方法。
首先要古老死亡怨魂法术。
这个法术打他一次就失衡，这样就可以无限的让他失衡，慢慢磨死即可。
切记用这法术不要蓄力。
还有拉达冈的肖像-施法加速。
法杖最好是死亡之杖因为强化死亡魔法。
注意不要拿亚兹勒的辉石杖跟卢瑟特的辉石杖，因为耗魔太快。
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恐惧饥荒是一款类似狼人杀的生存冒险游戏，游戏中分为两种阵营，每一方的胜利条件都不同，下面就为大家分享恐惧饥荒获胜方法。恐惧饥荒获胜条件胜利条件──好人好人的胜利条件是把船开出这片极地，主要目标有二：1.拿到硝化甘油，把挡在河上的冰山炸掉。2.收集足够的煤炭，把船开到冰山后方的终点。(在不撞船的情况下
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艾尔登法环游戏已经发售了一段时间，还有不少新手玩家选择入坑，下面就为大家分享艾尔登法环刷卢恩方法和新手噩兆打法。艾尔登法环新手刷卢恩位置刷卢恩新手可在这风暴山丘如图：将5个巨人用召唤灵马将它们吸引到一起不用攻击它们而绕着中间雕像(雕像是可以被巨人打碎的)跑大圈拉仇恨因为巨人攻击会伤到它们自已要注意巨