恐惧饥荒怎么样才算获胜 好人怎么获胜

2022-04-11 09:15:22 来源：互联网 编辑：佚名

恐惧饥荒是一款类似狼人杀的生存冒险游戏，游戏中分为两种阵营，每一方的胜利条件都不同，下面就为大家分享恐惧饥荒获胜方法。

恐惧饥荒获胜条件

胜利条件──好人

好人的胜利条件是把船开出这片极地，主要目标有二：

1.拿到硝化甘油，把挡在河上的冰山炸掉。

2.收集足够的煤炭，把船开到冰山后方的终点。

(在不撞船的情况下，大约需要35~40个煤矿。)

胜利条件──坏人

坏人的目的是阻止好人逃生，具体的胜利条件有：

1.好人全部死光。

2.船被炸毁来不及修理，船沉了。

3.把船开回伦敦。

要达到这几点，实战中可以用各式各样的方式，例如：

食物下毒：将毒药并拖到食物上，放在火炉、篝火、各式各样的地方骗好人吃下。

制作炸药桶、炸破船：(1煤炭桶 + 5火药，1煤炭 = 2火药)，牵制好人回家修船。

破坏锅炉：在煤炭房添加火药。(小技巧：可以在船长室，从通风口往锅炉加入火药、煤炭等等)

当然也包括直接砍死好人、用针筒下毒，具体实施方法可自行研究。

对坏人来说，只要拖到暴风雪来临，再稍微阻止船启动，大概就赢了，因为暴风雪真的很冷。