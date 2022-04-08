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艾尔登法环黑夜骑兵剑刃戟怎么获得 老头环黑夜骑兵剑刃戟在哪

2022-04-10 10:11:01来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环黑夜骑兵剑刃戟受游戏前期就能获得的强力装备，面板非常优秀，建议近战玩家入手，下面就为大家分享艾尔登法环黑夜骑兵剑刃戟获取位置。

QQ截图20220314144525.png

艾尔登法环黑夜骑兵剑刃戟获取位置

QQ浏览器截图20220410101043.png

这把武器在同款武器中拥有优秀的面板，而且重攻击的挥刀动作与其他长戟不同。

对比他的攻击距离，攻击的速度与攻击力都更优异，而且取得上也是相对早期且容易得多。

取得的位置就在魔法学院正门口传送到北门后。

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