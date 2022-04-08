艾尔登法环出血爆冰流怎么玩 老头环出血爆冰流怎么配装

艾尔登法环出血爆冰流是游戏中强度很不错的流派，冻伤和出血效果非常高，下面就为大家分享艾尔登法环出血爆冰流玩法。
火山第一休息站附近拿的武器【剥尸曲剑】自带出血且能用战灰，给他来个冰质变，打冻伤，就是冻伤加出血。
但是冻伤有个缺点，就是一次触发后，得等冻伤条消去才能再次冻伤，所以就在第二把曲剑上搞了火质变，这样就能不停爆冻伤和出血了。
ps：
1.已测试，冻伤条没炸之前，用火焰攻击不会降低冻伤积累，所以放心用双持曲剑砍。
2.如果给这个刀血质变，那么补正和属性都和普通的曲剑一样。
3.经过大佬指导和测试，只有在曲剑有感应加成这个属性(比如这个曲剑弄血质变)，点感应这个属性才会增加出血附加值。
这把武器在去火山官府的路上爬楼梯出会遇到一个一开始初见Boss截肢怪这里是精英怪爆出来的，一周目一把，看来只能二周目，或者找个好哥哥送一把。这把武器不是想象中那么强，唯一的亮点就是其他附魔出血会保留。
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