诡野西部二周目继承什么 多周目会继承哪些东西

艾尔登法环出血爆冰流是游戏中强度很不错的流派，冻伤和出血效果非常高，下面就为大家分享艾尔登法环出血爆冰流玩法。艾尔登法环出血爆冰流玩法分享火山第一休息站附近拿的武器【剥尸曲剑】自带出血且能用战灰，给他来个冰质变，打冻伤，就是冻伤加出血。但是冻伤有个缺点，就是一次触发后，得等冻伤条消去才能再次冻伤，所

2022-04-10 | 0