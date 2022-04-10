诡野西部能力怎么加点 技能先点哪个好

诡野西部游戏中角色升级可以获得技能点，玩家可以自由提升角色的能力，下面就为大家分享诡野西部技能加点建议。
能力配点建议
左边独特能力：都要点，多周目角色伙伴也会发动技能
哨兵灭音器：潜行暗杀很好用
左轮手枪能力三项：这三个技能都很实用，给多周目角色伙伴拿左轮，伙伴也会发动技能。
能力的部分上面说的能力，至少在破关前都要点完，其他能力有多的点数再点就可以了。
技能配点建议
★建议优先点满
锁匠★★★：有机率不消耗开锁器，开锁器很珍贵，优先点满，这个技能有BUG，需要多支开锁器的锁，技能发动的时候只会不消耗1支，其余都还是会消耗掉，开门前可以先存档，没发动技能就读档
搜刮者：不需要点，钱用洗的
讨价还价高手：不需要点，钱用洗的
民团领导者：增加伙伴的生存能力、伤害
高跳者★：增加跳跃高度，减少坠落伤害，还满有用的建议点出来
埋伏者★：增加暗杀伤害，搭配哨兵灭音器，很有用
赤脚医生：增加绷带补血量，建议先点1就好，反正绷带可以洗劫，应该不太缺
猎人：增加瞄准时的移动速度，建议最后再点，因为回避子弹时间比较好用
闪子弹的人：虽然只有增加闪避射击速度，但是搭配闪躲射击子弹时间，目前好像有BUG，子弹可以狂开，不用换弹，应该不是这个技能的问题，是子弹时间的BUG
快速装弹★：减少装弹时间，枪的子弹数都不多，非常实用的技能
健康体魄：增加血量，潜行玩家可以不用先点，你是喜欢直接开枪的话就点吧
快速潜行：增加潜行速度，非常实用的技能，但是没有这么必要，如果你觉得需要就点
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