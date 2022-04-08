诡野西部怎么赚钱 前期怎么刷钱

2022-04-10 09:51:30 来源：互联网 编辑：佚名

诡野西部游戏中金钱是非常重要的资源，在游戏中期需要大量运用，那么诡野西部怎么刷钱？下面就为大家分享诡野西部赚钱方法。

诡野西部赚钱方法分享

请勤奋的使用快速存档，手动存档

潜行、晚上洗劫商店、准备进剧情地图前、进入地图后，都先记得存档，避免读档后进度很前面，又要跑一大段流程。

打悬赏赚钱

初期唯一赚比较快的手段，悬赏目标击晕活捉带回去钱比较多，带回的路程记得先存档，避免路上遇到事件，悬赏目标不小心死亡，打悬赏探索该地图，捡一些垃圾回去卖，一趟加悬赏的钱大概200~250左右，有带队友的话可以捡比较多回去卖，没记错的话第一次探索该地图，几乎必出1苏生遗物、1黄金王牌

开锁器都留着

开锁器有看到就买，有能力偷的时候就用偷的。

要洗劫商店开锁器建议准备5~8个以上，有的商店有2道门以上，要洗劫商店准备越多越好。

记得第一次洗劫商店，一定要拿到商店钥匙(钥匙在店长身上，晚上等店长睡觉的时候去偷)，不然你又要准备很多开锁器。

开锁器不要开收款机很亏，尽量去开箱子、银色箱子，至少里面高机率出苏生遗物、黄金王牌。

你也可以在开箱子前手动纪录，因为每次读取箱子里的东西都不一样，开出黄金王牌就可以停了，因为黄金王牌会需要很多。

开锁器的真正用法，晚上的时候开商店的门，摸进去偷东西，顺便把店主的钥匙摸走，这样以后晚上要进门直接用钥匙开，之后就可以洗钱加洗劫。

洗钱加洗劫

偷东西记得先手动纪录，避免不小心被发现扣荣誉值。

早上把捡来的垃圾卖给店家，晚上摸进去拿回来，把店里面可以偷的都拿就对了，注意不要被别人发现。

武器、防具店有好的装备

不要买，晚上去用偷的

洗劫最赚的商店医院

有捡到首级，一个卖50，早上卖给商店，晚上偷回来，重复洗就财富自由了

猎捕人商店有些不好偷，有好的装备建议还是用买的

不要浪费钱买银行仓库

地板就是你的大仓库，物品直接丢地板不会消失，记得物品记得分类，不然全部丢一起很难找，可以分补给品、武器、防具、炸药，矿物、动物皮、换金垃圾