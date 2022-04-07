诡野西部通缉任务怎么做 合约任务怎么做

诡野西部游戏中有不少通缉任务可以做，完成会能获得大量奖金，下面就为大家分享诡野西部通缉任务攻略。
每张通缉令上的包含的信息如下：
最近被目击到的地点和赏金奖励
合约期限——需要在规定时间内完成，否则视为失败
帮派——影响之后的战斗。如果目标角色逃脱了追捕，那么他/她还有可能会在一段时间之后带着帮派成员杀回来报仇
注：最多同时追踪5个任务(地图上会显示出目标位置);前面章节中的敌对NPC也有可能会以目标角色的形式出现(如果还活着)
一般情况下，目标角色附近会出现很多小弟，潜行到附近后直接扔一个炸弹过去就能干掉他们。
有时候目标角色会躺在地上睡大觉(随机刷出)，偷偷溜过去将其干掉即可完成任务，然后返回警局交付任务就可以拿到奖励了。
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