艾尔登法环新手怎么打恶兆 新手开局在哪刷卢恩

2022-04-08 09:18:54 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏已经发售了一段时间，还有不少新手玩家选择入坑，下面就为大家分享艾尔登法环刷卢恩方法和新手噩兆打法。

艾尔登法环新手刷卢恩位置

刷卢恩

新手可在这风暴山丘如图：

将5个巨人用召唤灵马将它们吸引到一起不用攻击它们而绕着中间雕像(雕像是可以被巨人打碎的)跑大圈拉仇恨因为巨人攻击会伤到它们自已要注意巨人声波远程攻击同时要控制马的跑的方向。1个1000卢恩5个就5000多刷次还是相当可观的。

恶兆简单打法

打恶兆网上有很多种方法下面我分享一下我的打法，先到这个地方如图。

与NPC对话她会送你个水母骨灰，打恶兆第一介段贴身二人转.第二介段它会变招会让新手玩家很难下判断这时召水母拉仇恨还有一点水母会喷毒但千万不能让水母挂了，要一边拉恶兆的仇恨一边让水母喷毒这样慢慢耗死它。