英雄之时什么种族好用 最强的种族是哪个

2022-04-08 09:13:22 来源：互联网 编辑：佚名

英雄之时游戏中有多个种族，每个种族的强度和特点都不同，那么英雄之时最强的种族是什么？一起来看看吧。

英雄之时种族排行

T0 自然

低阶最强后排的神射手，强悍的爆兵速度，特有的小精灵机制，让你轻松吊打ai

T1 秩序(配合牧师)

秩序的兵表还是挺优秀的。劲弩手，帕拉贡组成的前后排较为均衡。配合牧师的增益，可以全方位压制ai。本身秩序的经济也不错，还有马厩这种战略建筑。高阶兵也没有什么明显的短板。

T1 地狱

地狱也是一个看重前后排的阵营。廉价的火焰司炉长相当好用。矿井传送门节省跑图时间。而地狱之门也可以提供一些免费的前排，相当好评。当然三本兵略微拉胯，本身派系技能也不算特别强力，还是不如其他T1派系强力。

T1 部落

部落算是明显的前期派系。由于不用升级兵种建筑，部落的经济相当好，加上强悍的菜刀掠夺者，可以轻松砍穿杂兵组成的步兵线。后期配合崩地怪，也有合格的后排伤害。加上派系特有的游牧民，强度非常高

T2 学院

学院的前期兵种过于拉胯，地精卫队前后排都不行，石像鬼居然要铁，法令脆的不行。不过中高阶兵种还是不错的，配合法术也能玩。不过前期太烂，打野过于费劲，所以T2

T2 亡灵

一样的前期老大难派系。打野怪伤的不行(不过据说首发烂心还可以)。没有可靠稳定的后排，砍前排速度比不上部落，整体成型慢。后期法术和生物质量上来勉强跟得上其他派系。

T2 轩辕

轩辕的话 ，个人感觉尴尬的点在于，选了熊猫中期缺伤害，选了鸟中期抗线不足。派系机制也不够强力。虽然终极兵种都很强，还可以召唤各种稀有单位，但过于后期，总体来讲给个T2。

T1.5-T2 潮汐(合流)

潮汐的兵表单独来看是不错的，不过实际对局中经济非常差，玩的十分难受。不过派系机制强力，可以召唤大量的元素生物作战，实际体验尚可。

T3 戈壁

兵表拉胯，打野极伤，难以发育。派系机制一般，拥有一定的干扰能力。个人是没玩明白，直接被ai骑脸打爆了。

T3 沙丘

沙丘的兵表也是拉胯的一匹，几个高阶单位非常搞笑。前期打野十分困难，派系机制的话，驯养感觉还行，但是前期派不上用处，等能打过了，也不差这些兵力了。

T4 岩层

可以说拥有前期最为拉胯的兵表，拉胯的派系机制。高级兵勉强能用，不过根本活不到那个时候。不推荐游玩。