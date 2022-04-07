泰拉瑞亚哥布林入侵事件怎么触发 哥布林入侵触发条件是什么

2022-04-08 09:06:57 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚游戏中有不少特殊事件可以触发，其中一项是哥布林入侵，布万家不知道触发条件，下面就为大家介绍一下。

泰拉瑞亚哥布林入侵事件触发方法

哥布林军队(也被叫做哥布林入侵)是指哥布林敌怪一波一波地生成的事件。当满足一定条件的时候，在日夜更替时哥布林军队事件会有随机概率发生。该事件也可以通过使用哥布林战旗手动触发。

打败至少一次哥布林军队将满足哥布林工匠 NPC 出现的条件，让他能够开始出现在随机洞穴区域中。

触发条件

自然触发哥布林军队的条件：

必须是白天 (在上午4:30之后)。

玩家必须在世界出生点附近(不一定与玩家的出生点相同)。

已经摧毁了至少一个暗影珠或猩红之心。

必须至少有一名玩家拥有 200 或更高生命。(如果此条不符合则哥布林战旗将不起作用)

没有其他正在进行的哥布林入侵。

若玩家满足生命值要求，则可以用哥布林战旗来手动召唤此事件，即使尚未摧毁过暗影珠或猩红之心。