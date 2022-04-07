永劫无间崔三娘宝库拜佛任务怎么做 宝库钥匙怎么刷

2022-04-08 09:02:36 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中有个崔三娘宝库拜佛任务，需要玩家获取钥匙进入宝库，下面就为大家分享永劫无间崔三娘宝库拜佛任务攻略。

永劫无间崔三娘宝库拜佛任务攻略

很多说炎天和阳天容易出现佛像，我一直刷炎天。宝库每次不一定存在(宝库门口没有钥匙图标)，开放了找钥匙很费劲(开堆圈子大)，我开了好多次也没佛像，心态崩了!阳天钥匙百炼洞容易出，但是地形复杂。

我的建议是：带满2800幸运，人机单排。跳五味坊、森罗谷、落日寺，开局哪是高资源跳哪，只搜一楼橙绿蓝堆都开，注意蛤蟆声音。

个人认为这三个地方附近都有两个宝库，容易出钥匙。落日寺只搜主殿，森罗谷只搜大骨架那一圈。五味坊出的概率是真高我只去了五次，出了了两把，第五次落地蓝堆就出了。搜完没有钥匙马上退，重新开。

哪个宝库都可能有佛像，有佛像的宝库进去有不一样的声音，祝各位落地出。