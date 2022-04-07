三角战略特殊饰品有哪些 特殊饰品怎么获得

2022-04-07 09:22:33 来源：互联网 编辑：佚名

三角战略游戏中饰品有很多中，不同的视频有不同的效果，那么三角战略特殊饰品在哪里获得？下面就为大家介绍一下。

三角战略特殊饰品获取方法

先锋披肩

效果：战斗开始时，必定第一个行动

获得：4章探索

红色围巾

效果：造成击杀后，回复HP

获得：7章选择不交出王子(进入7章a线)，探索获得，某个室内

殿军披风

效果：受到背后伤害降低

获得：首先7章选择不交出王子(进入7章a线)，在8章决定是否接受西尔维奥的提议时有个探索阶段，地图最高的房间前

红色脚链

效果：造成击杀后，力量和魔力提升，持续3回合

获得：9章探索，地图最低处靠近城墙的角落

活力手环

效果：自己的回合开始时，回复最大HP的10%

获得：9章私盐路线，打败盗贼父女

击退护符

效果：不可被击退

获得：一共4个

1. 游商商店

2. 首先要在9章选择揭发罪行(进入9章b线)，随后在10章不完美回答主角的推理(进入10章b线)，在伊德面前回答七圣人的问题时，全部答对，伊德会送你一个。全部答对可能需要在第10章探索中把线索收集齐。

3. 11章探索，地图某个角落里

4. 剩下一个不记得了，可能也是买的

移动手环

效果：移动+1

获得：11章探索，女主身后，地图边界的一坨盐里

复活耳环

效果：HP归零时，满血复活，每场战斗仅1次

获得：一共有2个，11章交出罗洁尔族给一个，不交出罗洁尔族给一个，在战利品里

黑色脚链

效果：力量、魔力、物防、魔防各自+3，但自己的回合开始时，损失最大HP的10%

获得：13章探索，黄色小摊附近

异常状态护符

效果：免疫所有异常状态

获得：15章投票前探索，水池

忍耐耳环

效果：HP低于50%时，受伤减少

获得：首先要在11章选择交出罗洁尔族，达成前置条件后，在15章选择去罗洁尔村庄，探索获得(和收强盗队友的分支一致)，在某个室内房间的中央

漆黑脚链

效果：力量、魔力各自+5，自己回合开始时不再自然回复TP

获得：16章探索，吉拉附近，地图边缘

不灭羽饰

效果：HP归零时，有50%几率满血复活

获得：在一次完整的周目中，我方角色无人阵亡且友军无人阵亡，通关获得(亲测撤退重打不算死亡)