艾尔登法环安瑟尔河地图碎片怎么找 老头环安瑟尔河地图碎片在哪

2022-04-07 09:18:54 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中的地图很大，每一个区域都需要玩家获得地图碎片才能解锁，那么艾尔登法环安瑟尔河地图碎片怎么获得？一起来看看吧。

艾尔登法环安瑟尔河地图碎片位置分享

前往地底区域安瑟尔河下游及其地图碎片的路线

通常情况下，需要从湖之利耶尼亚的 "安瑟尔河的入口井 "乘坐升降机到地下。

打开地图界面，按照下面的地图走，标记赐福点从左至右依次为 "学院门前镇"，"东利耶尼亚湖"，最后是 "安瑟尔河的入口井"。安瑟尔河下游的地图碎片：

安瑟尔河的地图碎片可以从乌鲁王朝遗迹外围的建筑中的一具尸体上获得。通往井底的道路很长，还有毫厘可见的巨型蚂蚁，请做好心理准备。下面地图的标记赐福点从左到右分别是“安瑟尔河(下游)”、“安瑟尔河(水门)”、以及“安瑟尔河井的深处”。

安瑟尔河下游上方的黑暗区域是"永恒之城"诺克史黛拉，无法通过 "安塞尔河入口井 "到达。