艾尔登法环蓝结晶露滴怎么获得 老头环蓝结晶露滴有什么用

2022-04-06 09:22:21 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有很多种露滴，不同的露滴有不同的作用，那么艾尔登法环蓝结晶露滴在哪里获得？一起来看看吧。

艾尔登法环蓝结晶露滴获取方法

露滴与调配灵药

露滴是一种特殊道具，拿到【灵药圣杯瓶】后，就可以使用露滴调配药水了。露滴具有各种各样的效果：恢复一半血量、增加属性伤害等等。将两种不同的露滴混在一起还能搭配出具有复合效果的药水。

在任意赐福坐下，选择调配灵药选项就可以查看当前已经拿到的露滴，然后就可以自由调配了。大多数情况下，使用调配后的灵药都能为战斗带来显著的优势，因此建议大家找到灵药圣杯瓶和各个露滴。

大部分的露滴可以通过击败BOSS黄金树的化身获得，部分露滴则藏在不同地方，需要我们自己去找。

效果：恢复一半专注值。

获取位置：

①从湖之利耶尼亚的改宗塔往北走，击败BOSS黄金树的化身后获得。

②从巨人山顶的赐福“古遗迹降雪谷”出发，经过小路后，击败BOSS黄金树的化身可以拿到。