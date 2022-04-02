三角战略夹击系统有什么用 夹击是什么意思

2022-04-06 09:19:08 来源：互联网 编辑：佚名

三角战略夹击是游戏中非常重要的系统，很多玩家不知道有什么用，下面就为大家分享三角战略夹击系统的作用和功能。

三角战略夹击系统作用介绍

算是本作的卖点之一，但是刚接触会发现，更多时候是被敌方夹击导致减员。熟悉系统后其实夹击总体输出量很高，使用特定角色进行夹击还能打出成吨伤害。

提高夹击安全性做法(做法有很多，只列举一些个人常用):

1.夹击后可以用队友站到身后防止自己被夹击

2.使用嘲讽/魅惑/麻痹把敌人控制住(被嘲讽的敌人也是会配合其他敌人夹击)

3.远程物理攻击离触发夹击

最佳夹击人选:男主，奶奶，安娜，盾哥，皇子，具体放角色里面讲

小技巧：

1.位移攻击技能是可以触发夹击，例如王子的马首击推敌人退三格，如果第四格有队友的话会触发夹击(有大落差的情况不会)

2.夹击可以触发一些击破被动技能，(只要打死，参与夹击双方都能触发)例如男主的回血，女主的回tp，奶奶的回避上升，某些击破饰品

3.嘲讽技能可以解除魅惑状态

4.地面铺冰/燃烧可以减缓敌人的进攻速度，敌人会优先绕路(例如收公主那关，对战莱拉)

5.暴风天会减少敌我弓箭手的命中，大概减少20%