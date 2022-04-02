小缇娜的奇幻之地痛苦暗林收集品在哪 痛苦暗林收集品怎么获得

因狄斯的谎言能量流是游戏中很强的卡组，成型后能打出极高的伤害，下面就为大家分享因狄斯的谎言能量流玩法攻略。因狄斯的谎言能量流玩法分享巫师职业可以1回合任意打出：攻击、攻击、防御的类型卡来组成灵力，10层提高伤害50%。卡尔玛拿大量增加能量的卡，倒映镶嵌重塑符文，能量翻倍，使用自带的卡坍塌伤害，打BO

2022-04-02 | 0