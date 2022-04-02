因狄斯的谎言纵火流怎么玩 纵火流怎么配卡组

2022-04-02 09:02:28 来源：互联网 编辑：佚名

因狄斯的谎言游戏中有多种流派可以选择，不同的流派需要玩家搭配不同的卡牌，下面就为大家分享因狄斯的谎言纵火流玩法。

因狄斯的谎言纵火流玩法分享

聊下基本的，巫师职业可以1回合任意打出：攻击、攻击、防御的类型卡来组成灵力，10层提高伤害50%。

巫师的卡牌套路目前我玩的套路有纵火流、灵力流、能量流。

纵火流：

阿尔贝天赋打一层着火回复一点生命，自带的攻击卡每回合第一张打出给2层着火+自带焚荒，可以打出12层着火，加上其他的纵火(余烬、鬼焰)，层数叠的也很快，不过着火是在怪物回合结束后生效，意味着要挨打，拿到点燃可以提前生效。