血染钟楼爪牙有什么技能 爪牙能力有哪些

2022-04-01 08:59:18 来源：互联网 编辑：佚名

血染钟楼游戏中玩家们将扮演各个不同身份进行对局，不同的身份都有不同的能力，那么血染钟楼爪牙的技能有哪些？一起来看看吧。

血染钟楼爪牙技能介绍

暗流涌动

毒师

每个夜晚，选择一名玩家，他中毒，直到下个黄昏。

间谍

每个夜晚，你查看魔典。你可能被视为一名善良的村民或外来者，即使你已经死亡。

开放的妇人

当存活玩家大于5人且恶魔死亡时(不包括旅行者)，你成为新的恶魔。

男爵

本局游戏存在额外的外来者。[+2外来者]

血月升起

教父

游戏开始时，你得知本局存在的外来者身份。当一名外来者在白天死亡时，当晚，你选择一名玩家，将他杀害。[±1外来者]

律师

每个夜晚，选择一名存活玩家(需与上一夜不同)，明天，当他被处决时，他不会死亡。

刺客

整局游戏限一次，夜晚*，选择一名玩家，将他杀害。即使你因为某些原因不能这么做。

主谋

当恶魔死于处决导致游戏结束时，再多进行一天游戏。当这一天有玩家被处决时，该玩家的阵营落败。

教派&紫罗兰

黑白双子

你与一名对立阵营的玩家互知。如果其中的善良玩家被处决，邪恶阵营获胜。当两个双子均存活时，善良阵营不能获胜。

女巫

每个夜晚，选择一名玩家，下个白天，当他发起提名时，他死亡。场上剩下三名玩家存活时，你失去该技能。

洗脑师

每个夜晚，选择一名玩家和一个善良身份，明天他将对“他是这个身份”疯狂，如果他不这么做，他可能会被处决。(对XX疯狂：试图说服别人XX是真的)

炼药师

每个夜晚*，选择一名玩家和一个身份，他变为该身份(如不存在)。如果你创造了一个恶魔，当晚所有恶魔将随机行动。

实验性角色

傀儡

你认为你是一个善良身份，但其实你不是。恶魔知道你是谁。[傀儡与恶魔相邻]

炸弹客

当你被处决时，杀害若干玩家直到剩下3名玩家存活。1分钟后，所有玩家互相投票，票数最多的玩家死亡。

言灵师

游戏开始时，说书人告知你一个词语。第一名说出该词语的善良玩家，在当晚加入邪恶阵营。

杀人狂

每个白天，在提名前，你可以公开选择一名玩家，将他杀害。当你被处决时，进行一次石头剪刀布，只有输了你才会被处决。

恐惧之灵

每个夜晚，选择一名玩家，如果你提名并且处决了他，他的阵营落败。当你改变技能目标时，所有玩家都会得知。

哥布林

白天，你可以公开声称自己是哥布林，如果你在当天因为提名而被处决，你的阵营获胜。

寡妇

在你的第一个夜晚，你查看魔典并选择一名玩家，使他中毒。一名善良玩家会得知本局存在寡妇。