血染钟楼新手这么玩 血染钟楼有什么规则

2022-04-01 08:54:50 来源：互联网 编辑：佚名

血染钟楼是一款非常有趣的多人社交推理游戏，游戏中每个玩家将扮演不同的身份，很多新手玩家不清楚这个游戏的规则，下面就为大家分享血染钟楼游戏玩法。

血染钟楼玩法介绍

游戏人数

1位说书人(相当于主持人与裁判)与5~20位玩家。

每个玩家都会被分发一个独一无二的身份，而所有身份总共分为四种类型：

1.普通镇民：属于好人阵营，且技能一般对好人有帮助。

2.外来者：属于好人阵营，但技能往往有负面作用。

3.爪牙：属于坏人阵营，技能一般对坏人有利。

4.恶魔：属于坏人阵营，每晚可以杀人。是好人集体要寻找的目标。

游戏目标

当恶魔死亡且无法立刻产生新的恶魔时，游戏结束，好人胜利。

当场上仅有两名玩家存活时，若恶魔依然存活，坏人胜利。

*当说书人断定好人无法胜利时，可提前宣判坏人胜利，以节省时间。

游戏流程

1.说书人私聊每位玩家，按照规则告知其身份并给予特殊信息，然后进入首夜。

2.夜晚，说书人按照规定顺序依次私聊每位存活玩家，决定技能操作事宜。需要注意的是，包括恶魔在内，一些身份在首夜不能发动技能。在身份说明里会详述。

3.白天，说书人告知有谁死亡，但并不会告知死亡的人的身份。

特别注意：死亡只是一种状态，死亡的玩家并不会退出游戏，而是依然可以参与发言，但死后只有一次投票机会(使用时机随意)。之后玩家可以按照自己的村规，或个人顺序发言或集体自由讨论，但必须要有自由讨论时间，因为这个游戏的精髓之一就在于此。

讨论时间结束后，进入提名环节，每位玩家在每个提名环节都只有一次提名别人与被别人提名的机会。当有人提名别人时，被提名者可以在一小段时间内为自己辩护，然后所有人(包括提名者)无需按顺序，直接通过举手决定是否投票(投了一个人也可以再投另一个人)，说书人记录投票数。直到没有人再有提名的意愿，提名环节结束。得票数唯一最高且超过半数才会被处死。如果并列得票最高，则无人被处死。只要有人因为任何原因被处死，白天立即结束，进入夜晚。

4.重复夜晚与白天，直到有阵营胜利。

游戏角色身份说明

在此仅以最经典的剧本“Trouble Brewing麻烦之酿”为例，其他扩展包可前往wiki查看。各身份的翻译是我根据个人标准挑选的最合适的版本。

普通镇民类

1.Washerwoman洗衣妇：游戏之初，说书人会向你提到一个具体的普通市民身份，并告知你两名玩家，其中有一名是此身份。

2.Librarian图书馆长：游戏之初，说书人会向你提到一个具体的外来者身份，并告知你两名玩家，其中有一名是此身份。若本局游戏没有外来者，说书人会告知你。

3.Investigator调查员：游戏之初，说书人会向你提到一个具体的爪牙身份，并告知你两名玩家，其中有一名是此身份。

4.Chef厨师：游戏之初，说书人会向你告知有多少对坏人相邻。

注：按照我个人的理解，以上四人技能发动优先于首夜，则不会因为中毒而得到错误信息，但是我在网上没有查到优先顺序，所以如果有误请指出。

5.Empath共情者：每夜，说书人会向你告知，与你相邻的两个存活玩家中有多少是坏人。

6.Fortune Teller算命者：每夜，你选择两名玩家，说书人将告知你其中是否有恶魔。特别注意：游戏开始时，随机一个玩家会被你的技能视为恶魔直到游戏结束，但你不知道是谁。

7.Undertaker送葬者：每夜，说书人向你告知今天白天被处死的玩家的具体身份。

8.Monk僧侣：每夜除首夜，你选择一名其他玩家，该玩家今晚不会被恶魔杀死。

9.Ravenkeeper养鸦人：若你在夜间死亡，说书人会请你选择一名角色，然后告知你该角色的具体身份。

10.Virgin处女：你第一次被提名时，若提名者是普通镇民，其立即被处死。

11.Slayer杀手：每局游戏限一次，在白天的任何时候，你可以公开指定一名玩家：如果其为恶魔，其死亡。

注：任何玩家都可以声称自己是杀手，也可以指定杀人，且说书人一样会宣布被指定者没有被杀死。只有真正的杀手才能杀死恶魔。

12.Sodier士兵：你不会被恶魔杀死。

13.Mayor镇长：若某个白天仅有三名玩家存活且没有玩家被处死，你所属阵营获得游戏胜利。

外来者类

1.Butler管家：每夜，你选择一名其他玩家，第二天白天投票时，如果他不投票，你也不能投。

2.Drunk酒鬼：实际上是酒鬼的玩家会被说书人告知其为一个具体的普通镇民身份。酒鬼认为自己是该身份，但实际上不是。

注：我查找了wiki，按照我对wiki上文本的理解，酒鬼可以发动假身份的技能。通过技能获取信息时，表现为随机、混乱(大概率错误，小概率正确)。而如果酒鬼认为自己是杀手、僧侣之类的身份，那么仅仅表现为发动技能后无事发生(技能失效)。

3.Recluse隐士：你有可能被玩家的技能视为一个属于坏人的具体身份，即便你已经死了也有可能。

4.Saint圣人：若你被处死，你所属阵营失败。

爪牙类

1.Poisoner投毒者：每夜，选择一名玩家。其今晚和明天白天处于中毒状态。

注：中毒类似于酒鬼的“喝醉”，中毒后玩家相当于一个暂时的酒鬼，获取信息会混乱，发动技能会失效。

2.Spy间谍：每夜，你可以观看“魔法书”。你有可能被玩家的技能视为一个属于好人的具体身份，即使你已经死了也有可能。

注：“魔法书”上记录了每位玩家的实际身份与状态，包括是否喝醉、是否中毒、是否今晚被杀、是否今晚被保护等等。

3.Scarlet Woman开放的妇人：恶魔死亡时，若场上有不少于5名存活玩家，你成为新的恶魔。

4.Baron男爵：若游戏开始前要发放此身份牌，则说书人须将两个普通镇民牌换成外来者牌，再发放身份给玩家。

恶魔类

1.Imp小鬼：每夜除首夜，你可指定一名玩家，将之杀死。若你因此自杀，随机一位爪牙将成为新的恶魔。游戏开始时，你得知三个不在场的身份，以及你的爪牙是谁。爪牙也会在游戏开始时得知你是恶魔。

关于说书人：说书人虽然不是玩家，但其也是游戏的一分子。当遇到“可能”“随机”“概率”等事件时，说书人可以凭自己的主观意识决定事件成功与否。说书人应当尽量秉持平衡局势、增进大家的游戏体验、让游戏更跌宕起伏这三大原则。

关于夜间行动顺序：我在网络上没有查找到有关行动顺序的资料，但根据wiki上现有的每个角色下的玩法举例，我大致推测投毒者最为优先，其次是僧侣，然后是小鬼，接着是一些可以得知信息的身份，而由于间谍要看魔法书，所以应当让间谍最后行动。我个人认为应当秉着“能使人技能无效的人→能保护人的人→能杀人的人→能得知信息的人”这样的顺序去安排。

关于不同人数下的各阵营配置

以下按照镇民、外来者、爪牙、恶魔的顺序

5人：3，0，1，1

6人：3，1，1，1

7人：5，0，1，1

8人：5，1，1，1

9人：5，2，1，1

10人：7，0，2，1

11人：7，1，2，1

12人：7，2，2，1

13人：9，0，3，1

14人：9，1，3，1

15人：9，2，3，1

关于夜间行动顺序

有参与过游戏的网友提到，可以按照恶魔→爪牙→镇民→外来者的顺序进行夜晚操作。

另外，恶魔得知三个不在场身份是所有恶魔共有的能力，写在游戏规则里，不会在官方或者wiki的角色介绍里单独列出;恶魔与爪牙互相得知身份也是如此。这些操作均只会在首夜发生，如果有恶魔或爪牙是后来产生的，就无法得到这种增益。