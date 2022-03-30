小缇娜的奇幻之地狂锤战士怎么玩 狂锤战士怎么加点

2022-03-31 09:11:22 来源：互联网 编辑：佚名

小缇娜的奇幻之地游戏中有不少职业供玩家选择，其中驭龙勇士以及霜战士强度很不错，那么驭龙勇士以及霜战士怎么配装？一起来看看吧。

小缇娜的奇幻之地狂锤战士玩法分享

首先我想告诉大家如何通过合理的结合技能树，装备词条，附魔来让自己的伤害达到一个尽可能更高的值。通过这样，大家可以用自己喜欢的职业自行思考如何配装，而不是觉得自己玩的职业没伤害就放弃。而且我不推荐大家去利用战神法术和坟墓伙伴蘑菇bug九头蛇小精灵之类的玩法，虽然很强但是无法体验自己莽的快乐，而且后面可能会修复。

首先我们尽量要让每种伤害加成都达到相对平均，什么意思? 比如，枪械伤害+20、元素伤害+20、冰冻伤害+20、所有伤害+20这样堆叠;而不是我们直接枪械伤害+80，这样伤害会大打折扣;前者为120%的四次方为207%总伤害加成，后者为180%伤害加成; 这边是我们要知道的第一个点。很多刚玩无主之地系列朋友都要先了解到位。这就是我们常说的让伤害乘法叠加而不要去加法。

所以当我们结合技能树的时候，我们也应该清楚自己的技能树有多少加成，加成是什么，结合自己的装备和附魔，进行合理搭配。

核心思路

御龙提供元素加伤，霜战士输出冰伤，结合霜战士近距离伤害加成技能和诅咒机智护盾进行近距离冷枪射击。

水冷这把手枪我个人认为是全游戏dps最高的枪械。大家不需要像我这种非得混沌的，正常的一把水冷就够乱杀混沌20了。

(1)水冷的效果是暴击减少发热条，也就是说如果一直暴击那么这把枪就可以一直射击不需要换弹。

(2)诅咒机智盾的效果为破盾是对附近敌人造成的伤害为两倍。

(3)霜战士的技能为离敌人越近伤害越高，且有高额的冰霜加成和射速加成。

相比看到这里大家就明白了，我们就是要在boss脸上打暴击点，一直射，倒地也不怕，因为霜战士有倒地时间增加的效果，完全能够跪着射大量的输出然后再起身。dps相当高。

装备词条

(1)属性词条为元素伤害，所有伤害，枪械伤害，冰霜伤害，手枪暴击伤害自行平均安排，达到收益最大化。

(2)附魔同理，需要法术后加伤和技能结束后加伤的，因为御龙的雷锤冷却很短，同时利用奥数飞弹法术冷却只有5秒多，且不需要法术冷却，所有职业都可以通过此手段让附魔的加伤全程续上。

关于为什么我带了一把火步枪，因为免疫冰的怪大多数都若火，这样可以应对所有情况。又因为御龙有元素和火元素加伤，这把武器伤害也不会低。