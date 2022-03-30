星之卡比探索发现二级能力图纸怎么获得 二级能力图纸都在哪

星之卡比探索发现游戏中有很多能力设计图，玩家获得后可以去商店强化能力，那么星之卡比探索发现二级能力设计图在哪获得？一起来看看吧。
拿到图纸之后，就可以前往瓦豆鲁迪武器店进化卡比的复制能力了。能力进化之后会提升伤害，而且还会产生额外的效果。
星之卡比探索发现游戏中玩家能控制主角吸收敌人并获取不同的能力，不少玩家不清楚庞大利剑形态有哪些技能，下面就为大家分享庞大利剑状态的出招表。星之卡比探索发现庞大利剑招式分享B平斩B+B二连斩动作慢，使用中无法中断，慎用B+B+B决定一斩B蓄力1段蓄力斩Lv1蓄力中可以低速移动B蓄力2段蓄力斩Lv2蓄力
小缇娜的奇幻之地游戏中有很多奖杯可以解锁，其中有个囤积狂奖杯需要玩家花费大量的金钱才能获得，下面就为大家分享小缇娜的奇幻之地刷钱方法。小缇娜的奇幻之地刷钱方法分享简易流程基本上就是利用游戏的存档机制，本作支持将所有的武器和道具保存在本地存档中，可以通过备份存档将物品送给朋友或第二个账户(离线本地分屏
星之卡比探索发现自然草原是游戏中的地图之一，其中不少区域都有隐藏任务可以完成，下面就为大家分享星之卡比探索发现自然草原全隐藏任务攻略。星之卡比探索发现自然草原隐藏任务介绍自然草原草原建筑1.使5朵郁金香盛开2.破坏建筑的铁卷门3.乘上水柱登上建筑高处的露台穿过隧道1.发现隐藏的房间2.点亮4个提灯开
星之卡比探索发现自然游戏中的宝藏之路能让玩家获取不少特殊奖励，每个区都有对应的隐藏宝藏之路，下面就为大家分享星之卡比探索发现自然草原隐藏宝藏之路位置。星之卡比探索发现自然草原隐藏宝藏之路位置分享以上就是关于星之卡比探索发现自然草原隐藏宝藏之路的全部内容，希望能帮助大家。
地心护核者游戏中有多种流派可以选择，但是需要搭配装备和天赋来提升自己的战斗力，那么地心护核者近战有哪些流派？一起来看看吧。地心护核者近战全流派配装高攻流：铁制3件套(17.8%)+抛光黄金水晶项链(21.3%)+天空戒指*2(13.5%*2)。暴击流：猩红头盔+??2件套(62%)+抛光铜制十字架项
小缇娜的奇幻之地是一款无主之地衍生作品，游戏目前已经有不少玩家通关了，很多新手玩家入坑想知道游戏的流程有多久，下面就为大家介绍一下。小缇娜的奇幻之地流程时间通关一周目大概只花了15小时不到，当然，这个前提是我几乎没做支线也没怎么练级刷装备，而游戏中还有许多和主线无关的地图，每一张地图都藏着丰富的可探
小缇娜的奇幻之地游戏中除了正常的主线支线关卡，还有些隐藏关卡可进触发，不少玩家不清楚隐藏关卡的位置，下面就为大家介绍一下。小缇娜的奇幻之地隐藏关卡位置进入方法首先需要战胜造物主。第一，找到隐藏在关卡中的发光骷髅和小圆盘，记住发光骷髅需要按次序点亮，不然不出现下一个。小圆盘亮后需要贴近互动。第二在进入
艾尔登法环大盾切腹魔剑流是游戏中PVE非常好用的流派，用起来非常舒服，那么艾尔登法环大盾切腹魔剑流怎么出装？一起来看看吧。艾尔登法环大盾切腹魔剑流玩法此配装是我集合了各种赖皮招数(不包括祈祷单纯因为不想整的太麻烦)的玩法。骑士大枪猎犬步，长矛是毒属性切腹。进boss门之前先切腹(这样就有了超高的伤害
三角战略作为一款战旗rog游戏，有各种伤害数值，不少玩家不清楚这些伤害该怎么计算，下面就为大家分享三角战略计算伤害方法。三角战略伤害计算方法非战斗时显示的威力威力=(力量或者魔力*基础倍率*单位补正+5)*威力倍率。基础倍率为4.单位补正：罗兰和枪圣为0.7安娜为0.5其余为1。威力倍率：每一招不同
艾尔登法环亚雷萨副墓地是游戏中的副本之一，这个副本很绕，不少玩家都在其中迷失了方向，下面就为大家分享艾尔登法环亚雷萨副墓地攻略。艾尔登法环亚雷萨副墓地攻略这是全貌分为同样的两张图除了传送宝箱外仅有一根梯子相连双向碑一共六对为了方便看我把两张图给拆开来成对的双向碑我用颜色区分开了下面是通关路线